Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему волосы растут медленно и что с этим делать: советы для здоровых и длинных прядей 0 205

Люблю!
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему волосы растут медленно и что с этим делать: советы для здоровых и длинных прядей

Мечта о волосах «до пояса» за одну неделю — распространённый миф. На самом деле скорость роста волос строго запрограммирована генетически и в среднем составляет около 1 см в месяц. Если кажется, что длина «стоит на месте», чаще всего проблема не в самой скорости роста, а в ломкости волос и состоянии кожи головы.

1. Правильное питание — основа роста

Волосы почти полностью состоят из кератина — белка, поэтому дефицит питательных веществ сразу отражается на их состоянии. Включите в рацион яйца, рыбу, мясо, молочные продукты и бобовые — они обеспечивают фолликулы строительным материалом для полноценного роста.

2. Массаж головы — стимулируем микроциркуляцию

Даже богатый рацион не поможет, если кровь плохо поступает к корням. Мягкий массаж головы 5–10 минут круговыми движениями во время мытья или перед сном улучшает питание фолликул и доставку кислорода.

3. Эфирные масла — только с осторожностью

Розмарин, лаванда и другие эфирные масла помогают создать здоровую среду для роста волос, но наносить их нужно только в сочетании с базовым маслом (кокосовым или миндальным), чтобы избежать раздражения кожи.

4. Кондиционер и маски — только на длину волос

Бальзамы предназначены для самой длины, а не для корней. Нанесение их на кожу головы может закупоривать поры и нарушать естественный баланс. Держите средство на расстоянии 5–10 см от корней.

5. Увлажнение и витаминная поддержка

Регулярное увлажнение помогает сохранить эластичность волос и предотвратить ломкость. Натуральные маски с алоэ или кокосовым маслом отлично справляются с этой задачей. Витамины (биотин, группы B, цинк) полезны при реальном дефиците.

Следуя этим базовым рекомендациям, вы поддерживаете здоровье волос и создаёте условия для их полноценного роста. Помните: длинные и крепкие волосы — результат регулярного ухода, а не мгновенного эффекта.

источник

Читайте нас также:
#эфирные масла #уход за волосами
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как социальные сети влияют на наши пищевые привычки — и почему мы этого не замечаем
Изображение к статье: В нижнем белье и мехах: Вера Брежнева отпраздновала 44-летие дерзкой съемкой
Изображение к статье: Загвоздка не в воспитании: что может скрываться за частыми капризами детей и усталостью
Изображение к статье: Не тушите цвет: как ухаживать за окрашенными волосами, чтобы сохранить стойкость оттенка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео