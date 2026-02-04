Baltijas balss logotype
«Когда твой муж — гений»: Агата Муцениеце восхитилась талантом супруга-музыканта 0 702

Люблю!
Дата публикации: 04.02.2026
womanhit
Изображение к статье: «Когда твой муж — гений»: Агата Муцениеце восхитилась талантом супруга-музыканта

Агата Муцениеце не смогла скрыть своего восхищения мужем. Артистка публично похвалила Петра Дрангу, оценив его талант.

Агата Муцениеце в прошлом году вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал музыкант Петр Дранга. Он же и является ее младшей дочери, которая появилась на свет 1 декабря 2025 года.

Супруги пока ни разу не давали поводов для сплетен и компрометирующих слухов. Судя по всему, у Петра и Агаты в отношениях все замечательно. А сегодня актриса вообще отвесила возлюбленному публичный комплимент.

Муцениеце побывала на концерте Дранги. Музыкант выступил вместе с оркестром, котороым искусно дирижировал. Со сцены звучали композиции, сочиненные Петром к балету «Сто лет одиночества». Восхищенная Агата опубликовала кадры с концерта в личном блоге и подписала их так: «Когда твой муж — гений».

Впервые актриса и музыкант появились вместе на публике в конце 2024 года на премьере фильма. В мае 2025 у Агаты заметили на безымянном пальце кольцо с бриллиантом, после чего общественность заговорила о помолвке звезды. В июне Муцениеце подтвердила слухи о беременности, а в августе она и Петр официально оформили отношения.

Помимо дочери от Дранги у звезды «Закрытой школы» есть сын и дочь от Павла Прилучного. Экс-супруги долгое время делили общего наследника Тимофея, и в итоге суд встал на сторону матери.

#брак #социальные сети #Агата Муцениеце #музыканты #знаменитости #светская жизнь #концерты #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео