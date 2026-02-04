Агата Муцениеце в прошлом году вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал музыкант Петр Дранга. Он же и является ее младшей дочери, которая появилась на свет 1 декабря 2025 года.

Супруги пока ни разу не давали поводов для сплетен и компрометирующих слухов. Судя по всему, у Петра и Агаты в отношениях все замечательно. А сегодня актриса вообще отвесила возлюбленному публичный комплимент.

Муцениеце побывала на концерте Дранги. Музыкант выступил вместе с оркестром, котороым искусно дирижировал. Со сцены звучали композиции, сочиненные Петром к балету «Сто лет одиночества». Восхищенная Агата опубликовала кадры с концерта в личном блоге и подписала их так: «Когда твой муж — гений».

Впервые актриса и музыкант появились вместе на публике в конце 2024 года на премьере фильма. В мае 2025 у Агаты заметили на безымянном пальце кольцо с бриллиантом, после чего общественность заговорила о помолвке звезды. В июне Муцениеце подтвердила слухи о беременности, а в августе она и Петр официально оформили отношения.

Помимо дочери от Дранги у звезды «Закрытой школы» есть сын и дочь от Павла Прилучного. Экс-супруги долгое время делили общего наследника Тимофея, и в итоге суд встал на сторону матери.