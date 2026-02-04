Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не тушите цвет: как ухаживать за окрашенными волосами, чтобы сохранить стойкость оттенка 0 150

Люблю!
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не тушите цвет: как ухаживать за окрашенными волосами, чтобы сохранить стойкость оттенка

Ваш свежий салонный оттенок начинает блекнуть уже через пару недель? Такое случается — но это вовсе не приговор. Немного скорректировав привычный уход, можно заметно продлить насыщенность цвета без сложных процедур.

Почему цвет тускнеет

После окрашивания пигмент постепенно выходит из структуры волос, а внешние факторы — вода, высокий температурный режим и агрессивные шампуни — только ускоряют этот процесс. Чтобы сохранить яркость, нужно изменить несколько ежедневных привычек.

Уход в первые дни

Правило № 1 — не мыть голову сразу после покраски. Дайте пигменту «усесться» внутри волоса: чем раньше вы смоете голову, тем больше краски отправится в слив. Лучше выждать несколько дней перед первым мытьём.

Температура и вода

Когда придёт время мыть волосы, обратите внимание на температуру воды:

  • Горячая вода раскрывает кутикулу и способствует более быстрому вымыванию краски.

  • Оптимальный вариант — тёплая вода, а завершить мытьё — прохладной, чтобы закрыть чешуйки волос и закрепить пигмент.

Выбор средств

Правильные продукты — ключ к стойкости цвета:

  • Пользуйтесь мягкими шампунями без агрессивных ПАВ, особенно с сульфатами, которые могут вымывать оттенок.

  • Обязательно применяйте кондиционер или бальзам после каждого мытья — это помогает увлажнить волосы и удержать пигмент внутри.

Увлажнение и питание

Окрашенные локоны склонны к сухости — а сухие волосы теряют цвет быстрее. Поэтому:

  • Введите в уход маски и сыворотки для глубокого увлажнения.

  • Несмываемые спреи и кремы также помогают сохранить блеск и насыщенность оттенка.

Защита от внешних факторов

Чтобы цвет оставался богатым и ярким:

  • Термозащита — обязательный элемент, если вы используете фен, утюжок или плойку.

  • Солнечные лучи и хлорированная вода бассейна — мощные враги окрашенного цвета. Перед бассейном намочите волосы чистой водой — так они впитают меньше хлора.

Масла и средства с маслом

Масляные формулы эффективно питают и смягчают, но могут растворять краску. Поэтому:

  • Наносите масла только на сухие и повреждённые кончики, чтобы избежать преждевременной потери цвета на длине волос.
Читайте нас также:
#красота #уход за волосами
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стекло снова прозрачное — чем отмыть духовку за 15 минут
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Изображение к статье: Число пластических операций у мужчин в мире выросло почти вдвое

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
Наша Латвия
Изображение к статье: Как ловят мошенников, которые обманывают латвийских стариков Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео