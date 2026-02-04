Ваш свежий салонный оттенок начинает блекнуть уже через пару недель? Такое случается — но это вовсе не приговор. Немного скорректировав привычный уход, можно заметно продлить насыщенность цвета без сложных процедур.
Почему цвет тускнеет
После окрашивания пигмент постепенно выходит из структуры волос, а внешние факторы — вода, высокий температурный режим и агрессивные шампуни — только ускоряют этот процесс. Чтобы сохранить яркость, нужно изменить несколько ежедневных привычек.
Уход в первые дни
Правило № 1 — не мыть голову сразу после покраски. Дайте пигменту «усесться» внутри волоса: чем раньше вы смоете голову, тем больше краски отправится в слив. Лучше выждать несколько дней перед первым мытьём.
Температура и вода
Когда придёт время мыть волосы, обратите внимание на температуру воды:
-
Горячая вода раскрывает кутикулу и способствует более быстрому вымыванию краски.
-
Оптимальный вариант — тёплая вода, а завершить мытьё — прохладной, чтобы закрыть чешуйки волос и закрепить пигмент.
Выбор средств
Правильные продукты — ключ к стойкости цвета:
-
Пользуйтесь мягкими шампунями без агрессивных ПАВ, особенно с сульфатами, которые могут вымывать оттенок.
-
Обязательно применяйте кондиционер или бальзам после каждого мытья — это помогает увлажнить волосы и удержать пигмент внутри.
Увлажнение и питание
Окрашенные локоны склонны к сухости — а сухие волосы теряют цвет быстрее. Поэтому:
-
Введите в уход маски и сыворотки для глубокого увлажнения.
-
Несмываемые спреи и кремы также помогают сохранить блеск и насыщенность оттенка.
Защита от внешних факторов
Чтобы цвет оставался богатым и ярким:
-
Термозащита — обязательный элемент, если вы используете фен, утюжок или плойку.
-
Солнечные лучи и хлорированная вода бассейна — мощные враги окрашенного цвета. Перед бассейном намочите волосы чистой водой — так они впитают меньше хлора.
Масла и средства с маслом
Масляные формулы эффективно питают и смягчают, но могут растворять краску. Поэтому:
- Наносите масла только на сухие и повреждённые кончики, чтобы избежать преждевременной потери цвета на длине волос.
