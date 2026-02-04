Ваш свежий салонный оттенок начинает блекнуть уже через пару недель? Такое случается — но это вовсе не приговор. Немного скорректировав привычный уход, можно заметно продлить насыщенность цвета без сложных процедур.

Почему цвет тускнеет

После окрашивания пигмент постепенно выходит из структуры волос, а внешние факторы — вода, высокий температурный режим и агрессивные шампуни — только ускоряют этот процесс. Чтобы сохранить яркость, нужно изменить несколько ежедневных привычек.

Уход в первые дни

Правило № 1 — не мыть голову сразу после покраски. Дайте пигменту «усесться» внутри волоса: чем раньше вы смоете голову, тем больше краски отправится в слив. Лучше выждать несколько дней перед первым мытьём.

Температура и вода

Когда придёт время мыть волосы, обратите внимание на температуру воды:

Горячая вода раскрывает кутикулу и способствует более быстрому вымыванию краски.

Оптимальный вариант — тёплая вода, а завершить мытьё — прохладной, чтобы закрыть чешуйки волос и закрепить пигмент.

Выбор средств

Правильные продукты — ключ к стойкости цвета:

Пользуйтесь мягкими шампунями без агрессивных ПАВ, особенно с сульфатами, которые могут вымывать оттенок.

Обязательно применяйте кондиционер или бальзам после каждого мытья — это помогает увлажнить волосы и удержать пигмент внутри.

Увлажнение и питание

Окрашенные локоны склонны к сухости — а сухие волосы теряют цвет быстрее. Поэтому:

Введите в уход маски и сыворотки для глубокого увлажнения.

Несмываемые спреи и кремы также помогают сохранить блеск и насыщенность оттенка.

Защита от внешних факторов

Чтобы цвет оставался богатым и ярким:

Термозащита — обязательный элемент, если вы используете фен, утюжок или плойку.

Солнечные лучи и хлорированная вода бассейна — мощные враги окрашенного цвета. Перед бассейном намочите волосы чистой водой — так они впитают меньше хлора.

Масла и средства с маслом

Масляные формулы эффективно питают и смягчают, но могут растворять краску. Поэтому: