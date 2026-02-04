В операции приняли участие около 100 медработников, а само вмешательство длилось более 15 часов. Врачам удалось избежать осложнений — ткани приживаются, а пациент успешно восстанавливается.

В испанской больнице Vall d'Hebron (Валь д’Эброн) впервые в мире провели операцию, во время которой врачи пересадили часть лица от донора, решившего добровольно уйти из жизни. В стране легализована эвтаназия с 2021 года, также любой человек может завещать свое тело науке. Донор лично предложил пересадить часть своего лица реципиенту. Ранее о таких случаях известно не было.

Новое лицо получила женщина по имени Карме. Ей потребовалась операция после бактериальной инфекции, вызванной укусом насекомого. Врачи диагностировали некроз мягких тканей, женщина не могла разговаривать, есть, пить и нормально видеть.

«Трансплантация лица проводится в тех случаях, когда у человека отсутствуют части лица, которые невозможно восстановить с помощью стандартных методов. Пациентами становятся люди с серьезными ожогами, травмами или врожденными дефектами, влияющими на основные жизненно важные функции», — говорит доктор Жоан-Пере Баррет-и-Нерин, заведующий отделением пластической хирургии и лечения ожогов в университетской больнице Валь д’Эброн.

Карме после операции (третья слева) вместе с командой врачей. Источник: Vall d'Hebron.

Официальная пресс-конференция. Источник: Vall d'Hebron.

Подготовку к операции тщательно планировали, медики учитывали каждую мелочь. Необходима была трансплантация тканей из центральной части лица. Чтобы провести процедуру, потребовалось около 100 специалистов, в том числе психиатры и иммунологи.

Для успешной пересадки лица требовалось, чтобы донор и реципиент были:

одного пола,

имели одинаковую группу крови,

схожий размер головы.

Кроме того, с реципиентом также работали психотерапевты. Врачам было важно понимать, что человек осознает всю серьезность операции, готов к восстановлению, возможным осложнениям и признает, что ему придется жить с чужим лицом.

Именно в больнице Vall d'Hebron в 2010 году провели первую в мире операцию по пересадке всего лица. В этот раз медучреждение тоже стало новатором, ведь впервые донором стал человек, решившийся на эвтаназию.

С помощью 3D-технологий медики смоделировали трехмерную модель лиц донора и реципиента. Эксперты также разработали силиконовую маску, которую можно было использовать как трафарет.

Как минимум полдня потребовалось огромной команде специалистов, чтобы пересадить кожу, жировую ткань, периферические нервы, лицевые мышцы и лицевые кости. После операции женщина месяц находилась в отделении интенсивной терапии для ожоговых больных, а затем в отделении травматологии, реабилитации и лечения ожогов.

Все это время медики следили, чтобы ткани приживались, а также учили женщину заново жевать, глотать и говорить.

«Сначала лицо пациента находится в гипотоническом состоянии и не двигается, потому что нервные связи еще не сформировались. Мы работаем с лицом, чтобы стимулировать иннервацию, используя такие инструменты, как зеркала, различные текстуры, изображения пациента, чтобы он мог вспомнить движения и визуальное восприятие своего лица», — объясняет доктор Даниэла Исса из отделения физической медицины и реабилитации.

Врачам удалось выполнить весь план лечения, восстановление прошло успешно. Сейчас Карме уже выписали из больницы, она может говорить, жевать, видеть мир. Женщина признается, что очень благодарна своему донору, ведь принять такое решение — это настоящий альтруизм, который невозможно оставить без уважения.