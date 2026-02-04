Baltijas balss logotype
В нижнем белье и мехах: Вера Брежнева отпраздновала 44-летие дерзкой съемкой 0 782

Люблю!
Дата публикации: 04.02.2026
womanhit
Изображение к статье: В нижнем белье и мехах: Вера Брежнева отпраздновала 44-летие дерзкой съемкой

Вчера исполнительница праздновала день рождения. В честь этого Вера устроила дерзкую съемку и рассказала о своем внутреннем состоянии.

Вчера, 3 февраля, свой день рождения отметила Вера Брежнева. Некогда популярной в России певице исполнилось 44 года. По особому случаю именинница вышла на связь с подписчиками своего личного блога. Она порадовала аудиторию кадрами из новой и весьма смелой фотосессии.

Перед фолловерами Брежнева предстала в эффектном образе. Звезда позировала в нижнем белье и белоснежной меховой шубке. Вера распустила свои длинные кудрявые волосы и лучезарно улыбнулась. В описании к посту артистка призналась, что сейчас чувствует себя лучше, чем когда-либо. Публикацию знаменитость написала на английском языке.

vera.jpg

Cоцсети.

«44... Живу свою лучшую жизнь здесь и сейчас. Спасибо всем, кто рядом», — прокомментировала исполнительница.

Поклонники засыпали именинницу комплиментами. В комментариях восхитились стройной фигурой звезды и ее сияющим внешним видом. Многие отметили, что годы Веру только красят.

Напомним, Вера Брежнева воспитала двух дочерей от разных отношений. Старшей наследнице Соне уже 24 года, а младшей Саре — 16 лет. Певица была замужем дважды: за Виталием Войченко и продюсером Константином Меладзе. О разводе с последним официально стало известно осенью 2023 года.

#мода #музыка #социальные сети #знаменитости
