Зимние лайфхаки: как сохранить очки от запотевания

Люблю!
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зимние лайфхаки: как сохранить очки от запотевания

Зимний сезон — это не только снег и прогулки на свежем воздухе, но и постоянная борьба с запотевшими очками при переходе из теплого помещения на холод. Как избежать этого раздражающего эффекта? Мы собрали самые действенные советы, которые помогут вам сохранить чёткость зрения даже в морозные дни.

Домашние средства

— Мыльная пена — один из самых популярных и простых способов борьбы с запотеванием.

Как использовать: нанесите небольшое количество жидкого мыла без дополнительных увлажняющих компонентов на линзы, равномерно распределите и аккуратно протрите мягкой микрофиброй до сухого состояния. Получившаяся тонкая мыльная плёнка снижает вероятность образования конденсата.

Важно: не используйте слишком много мыла — это приведёт к разводам. Также не смывайте мыло водой после нанесения, иначе эффект исчезнет.

— Зубная паста — ещё один неожиданный помощник.

Нанесите тонкий слой неабразивной пасты (без геля и отбеливающих частиц) на обе стороны линз, аккуратно распределите и тщательно смойте, затем высушите мягкой тканью. Это создаёт защитный тонкий слой, препятствующий запотеванию.

Важно: выбирайте мягкую пасту, чтобы не повредить оптические покрытия линз.

Специальные продукты

В продаже есть готовые средства, которые помогают справиться с конденсатом на стеклах очков:

— Анти-запотевающие спреи — наносите небольшое количество на салфетку и распределяйте по поверхности линз;

— Специальные салфетки с составом, препятствующим образованию влаги.

Оба варианта создают невидимую гидрофобную плёнку, которая уменьшает прилипание влаги и препятствует образованию конденсата на оптике.

Ещё парочка хитростей

— Дышите в сторону или вниз — когда вы переходите на морозе из тёплого помещения, постарайтесь направлять дыхание не прямо на линзы, а слегка в сторону или вниз. Это уменьшает поток теплого воздуха, который поднимается к очкам.

— Снимайте очки на короткие моменты — если вы часто заходите в тёплое помещение и выходите обратно на холод, попробуйте снимать очки на несколько секунд, чтобы они немного адаптировались к температуре.

— Пользуйтесь шарфом или капюшоном — прикрывая нижнюю часть лица шарфом или капюшоном, вы уменьшите поток тёплого воздуха, поднимающегося к линзам.

— Не трите очки рукавом или краем одежды — это не только малоэффективно, но и может поцарапать линзы.

