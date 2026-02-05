Недавно Бруклин публично «прошелся» по своим звездным родителям. Молодой человек устал от фейковой жизни Виктории и Дэвида.

В семье Бекхэмов разгорелся серьезный конфликт: старший сын Виктории и Дэвида фактически разорвал с ними отношения. Бруклин обвинил родителей в манипуляциях и попытках очернить его жену Николу Пельтц. Устав от давления, он переехал в роскошный особняк любимой. Поддерживать связь с семьей молодой человек больше не намерен.

На фоне всех этих событий объявился отец Николы, миллиардер Нельсон Пельтц. Бизнесмен впервые отреагировал на скандал дочери и зятя с Бекхэмами. На недавнем мероприятии он выступил в защиту молодой пары. Миллиардер назвал Николу и Бруклина «великолепными».

«Моя дочь и Бекхэм — это совсем другая история. Но я скажу вам, что моя дочь великолепна, мой зять Бруклин великолепен, и я надеюсь, что их брак будет долгим и счастливым», — процитировали Нельсона в издании Daily Mail.

Напомним, первый конфликт Бруклина и Николы с Бекхэмами произошел еще в 2022 году. Поводом для раздора стало свадебное платье бренда Виктории. Предполагалась, что невеста пойдет под венец в наряде от свекрови. Однако в последний момент девушка передумала. У Виктории и Николы разные версии случившегося.