Иногда кажется, что мужчина проводит треть жизни не во сне, а сидя дома в туалете. Многие женщины не скрывают своего недовольства, но на защиту их спутников встает наука.

Исследование, опубликованное в медицинском журнале Gender Medicine, показало, что женщины чаще страдают от заболеваний пищеварительного тракта, которые вызывают запор или расстройство кишечника. Данные проблемы могут значительно увеличить время пребывания в уборной. Казалось бы, разница обусловлена физиологией и естественными факторами, но есть одно несоответствие...

Недавний онлайн-опрос, проведенный поставщиками оборудования для санузлов, свидетельствует о том, что мужчины проводят в два раза больше времени в туалете по сравнению с представительницами прекрасного пола. Если в среднем женщины тратят на посещение дамской комнаты 8 минут в день, то у мужчин в общей сложности уходит более 14 минут. При этом все равно не покидает ощущение, что парни сильно занизили свои показатели.

Чем можно объяснить такой феномен, комментирует психотерапевт Мишель Колдуэлл. Она считает, что главную причину нужно искать в мужской психологии. Все дело в том, что, кроме своей естественно-физиологической потребности, мужчина удовлетворяет в туалете еще одну — эмоциональную.

Пространство за закрытой дверью, вторжение в которое практически невозможно, становится для него укромным местом. Именно в уборной мужчина может отвлечься от домашних дел или детского шума. Чаще всего, он заходит в соцсети, читает ленту новостей или играет в игры на телефоне — в целом, занимается тем, что не сильно одобряет любимая женщина. Многие пациенты доктора Колдуэлл рассказывают о том, что долгое пребывание в туалете дает шанс на перезагрузку, переосмысление событий и избавление от стресса.

Специалист говорит, что нет ничего плохого в стремлении человека к уединению и проведению времени наедине с собой. По словам Мишель Колдуэлл, желание побыть в одиночестве не значит, что мужчина отдаляется от семьи или от женщины. Главное, чтобы туалет не стал постоянным укрытием от проблем и трудностей. Ели так происходит, стоит задуматься, поскольку нежелание решать вопросы совместными усилиями — красный флаг в отношениях.

В общем, не стоит злиться на мужчин за их маленькую слабость, советует эксперт. Когда ситуация настораживает, а партнер убегает в туалет при любой возможности или во время серьезного разговора, настала пора обсудить проблему. Возможно, его что-то тревожит или он не знает, как начать разговор, чтобы не обидеть и не задеть чувства дамы. Только открытый диалог способен показать, могут ли взаимодействие продолжаться дальше в таком же формате или отношения на грани кризиса.

Также Мишель напоминает о том, что для поддержания крепких отношений важны не только совместные увлечения и быт, но и время, проведенное наедине с собой. Возможно, после обсуждения этой темы, мужчина перестанет проводить в туалете так много времени. Впрочем, если партнеров все устраивает, то следует закрыть глаза на маленькие и в целом невинные слабости друг друга.