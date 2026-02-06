Череда звездных разводов в этом году не думает заканчиваться. Не успели многие выдохнуть после скандального расставания Дмитрия Диброва и его жены, а после посокрушаться над разрушенным браком Егора Бероева и Ксении Алферовой, как грянула весть о крахе еще одной известной семьи.

Хоккеист Павел Буре и его супруга Алина Хасановна подали на развод после 17 лет совместной жизни. Пара, которая всегда казалась образцовой, теперь решает свои вопросы в суде, где предстоит не только разделить имущество, но и определить, с кем останутся их трое детей.

Будущие супруги познакомились в Турции, когда Алина еще была студенткой Плехановской академии. Несмотря на разницу в возрасте, их отношения развивались стремительно, и через четыре года Буре сделал предложение. В браке родились сын Павел и две дочери — Палина (имя образовано от имен родителей обоих родителей — прим.ред.) и младшая, семилетняя Анастасия.

Еще летом 2025 года все выглядело благополучно. Алина с размахом отмечала день рождения в московском ресторане в окружении мужа, детей и близких. Однако уже в декабре супруги подали встречные иски. Адвокат Алины Буре, Наталья Забрудская, в беседе со «СтарХитом» сообщила, что в Хамовническом суде Москвы сейчас рассматривается комплексное дело. В него входят вопросы определения места жительства несовершеннолетних детей, порядка общения с ними, раздела имущества и самого расторжения брака.

Имущественные споры также предстоят серьёзные. По некоторым данным, общее состояние пары оценивается примерно в 70 миллионов долларов. Предварительное слушание по делу уже переносилось и теперь назначено на 18 февраля 2026 года. Алина Буре воздерживается от публичных комментариев, лишь отмечая, что переживает с детьми сложное время и эмоционально истощена судебным процессом. Одно из последних публичных признаний в любви она делала в 2024 году в своем блоге. Тогда она благодарила судьбу за встречу с Павлом: «Мы познакомились в мои 17 и этот человек сыграл важную роль в становлении моей личности. Не было ни дня, чтобы я не ощущала его поддержку. Для меня это безумно ценно... Любимый! Я благодарна тебе за все годы вместе, за наших чудесных детей, которые берут наши лучшие черты. Я благодарна за каждый день, в котором я уверена, что мы сделали правильный выбор».