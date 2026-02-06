Ксения Алферова мудро реагирует на всю ту шумиху, что вызвал ее развод с Егором Бероевым. Актриса дала понять, что провоцировать скандал не будет.

Слухи о проблемах в браке Ксении Алферовой и Егора Бероева ходили еще в прошлом году. И вот, наконец, информация подтвердилась — пара действительно уже не вместе.

На днях звезда «Турецкого гамбита» вышел с заявлением в своем блоге. Егор написал, что уже давно не живет с Ксенией. «Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. <...> Я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье», — поделился Бероев.

Сегодня актриса прибыла на премьеру фильма «Сказка о царе Салтане», и журналисты, пользуясь случаем, взяли у нее комментарий. Они спросили, как ей удается себя так достойно держать после резких заявлений экс-супруга.

Дочь Ирины Алферовой дала понять, что обострять ситуацию не намерена, чтобы не провоцировать скандал. Однако она отметила, что все же «неприятно удивлена». «В этой ситуации правильно не обсуждать и не осуждать, не ругаться. Потому что надо подумать о том, что есть наши близкие, знакомые, есть наша дочь, которая все это читает», — сказала актриса. Она добавила, что дочери будет неприятно читать разносные статьи об отце.

Видео с Алферовой приводит ТГ-канал «Звездная пыль».

Ксения и Егор поженились в 2001 году. Пара считалась образцовой, так как никогда не была замешана в скандальных историях. Однако брак все равно рухнул — к большому огорчению поклонников актеров.