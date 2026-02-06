Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Дочь все это читает»: Алферова резко отреагировала на слова Бероева о благодарности ей «за все плохое» 0 465

Люблю!
Дата публикации: 06.02.2026
womanhit
Изображение к статье: «Дочь все это читает»: Алферова резко отреагировала на слова Бероева о благодарности ей «за все плохое»

Ксения Алферова мудро реагирует на всю ту шумиху, что вызвал ее развод с Егором Бероевым. Актриса дала понять, что провоцировать скандал не будет.

Слухи о проблемах в браке Ксении Алферовой и Егора Бероева ходили еще в прошлом году. И вот, наконец, информация подтвердилась — пара действительно уже не вместе.

На днях звезда «Турецкого гамбита» вышел с заявлением в своем блоге. Егор написал, что уже давно не живет с Ксенией. «Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. <...> Я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье», — поделился Бероев.

Сегодня актриса прибыла на премьеру фильма «Сказка о царе Салтане», и журналисты, пользуясь случаем, взяли у нее комментарий. Они спросили, как ей удается себя так достойно держать после резких заявлений экс-супруга.

Дочь Ирины Алферовой дала понять, что обострять ситуацию не намерена, чтобы не провоцировать скандал. Однако она отметила, что все же «неприятно удивлена». «В этой ситуации правильно не обсуждать и не осуждать, не ругаться. Потому что надо подумать о том, что есть наши близкие, знакомые, есть наша дочь, которая все это читает», — сказала актриса. Она добавила, что дочери будет неприятно читать разносные статьи об отце.

Видео с Алферовой приводит ТГ-канал «Звездная пыль».

Ксения и Егор поженились в 2001 году. Пара считалась образцовой, так как никогда не была замешана в скандальных историях. Однако брак все равно рухнул — к большому огорчению поклонников актеров.

Читайте нас также:
#развод #знаменитости #дочь #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Поесть вкусно и недорого: где это сделать в Европе
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Изображение к статье: Психологи выяснили, что девочкам в школе комфортнее, чем мальчикам

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео