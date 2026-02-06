Актриса уже трижды побывала в браке, каждый из которых заканчивался плачевно. Попытка номер четыре должна оправдать ожидания.

После трёх неудачных браков 59-летняя Холли Берри не отчаялась и не поставила крест на личной жизни. Она по-прежнему верит в вечную любовь 5 февраля звезда сообщила о помолвке со своим бойфрендом, обладателем премии «Грэмми» Ван Хантом.

«Ну, возникла путаница, что он сделал мне предложение, а я сказала нет, — сказала 59-летняя обладательница премии „Оскар“. — Нет, это не так. Я не сказала нет. Просто у нас пока нет даты».

После небольшой паузы Берри подтвердила: «Но, конечно, я сказала, что выйду за него замуж! Он действительно надел мне маленькое кольцо». При этом эпитет «маленькое» тут был явно неуместен, учитывая огромный размер уникального украшения с внушительных габаритов бриллиантом, пишет Daily Mail.

Берри познакомилась с Хантом еще в разгар пандемии COVID-19 в апреле 2020 года, но до первого свидания четыре месяца спустя они только переписывались и разговаривали по телефону. И вот, спустя 5 с лишним лет отношений наконец дошло до свадьбы. При этом многие опасаются за Берри, которая будто притягивает к себе не тех мужчин. Сама она подтверждает эту печальную закономерность, объясняя ее собственной детской травмой из-за жестокого отца-алкоголика. «Я поняла, что просто притягиваю к себе зеркальные отражения — людей, сломленных, людей с травмами детства, которые не были залечены», — откровенничала Холли.

Фанаты красавицы-мулатки надеются, что на сей раз она выбрала правильного партнера, который излечит ее душу и окружит заботой на долгие годы.