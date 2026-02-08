Baltijas balss logotype
Чтобы живот не раздувался: простые правила для любителей овощей

Люблю!
Дата публикации: 08.02.2026
Doctorpiter
Изображение к статье: Чтобы живот не раздувался: простые правила для любителей овощей

Что делать, если после бобовых и овощей живот раздуло как шарик, рассказала врач Савенко.

Хочется питаться правильно, но иногда даже от порции капусты появляются вздутие и боль? На самом деле проблема не в еде, а в работе желудочно-кишечного тракта. И это можно исправить.

Чтобы вес был в норме, а ЖКТ работал исправно, нужно питаться разнообразно. Врачи рекомендуют отказаться от строгих диет, ведь где сплошные ограничения, там и болезненные срывы. Ешьте конфеты и хлеб, но пусть основу составляют овощи, фрукты, зелень.

Однако бывает так, что после мяса и булок нет никакого дискомфорта в животе, но как только вы поедите бобовые или капусту, сразу же появляются вздутие и боль. Дело в «плохих» овощах? Вовсе нет, говорит эндокринолог Вероника Савенко. Все проблемы возникают из-за чувствительности кишечника.

«Когда человек ест бобовые, капусту, лук, то его организм получает много ферментируемых углеводов. Кишечные бактерии их активно потребляют, из-за чего образуется газ. При чувствительном кишечнике это ощущается как боль и распирание», — поясняет врач.

Как быть, если овощи и горох есть хочется, но ЖКТ не позволят? Во-первых, всегда помните про термообработку. Помидоры, морковь и болгарские перцы можно потушить или запечь. Много времени это не займет, зато все отлично усвоится.

Во-вторых, бобовые нужно предварительно замачивать минимум на 8-12 часов. Также следите, чтобы чечевица или фасоль хорошо разварились. Не ешьте большими порциями. Лучше ограничьтесь 2-3 столовыми ложками и в итоге избежите вздутия. Кстати, консервированные продукты часто переносятся легче.

В-третьих, приучайте организм к растительной пище. Не надо сразу и резко, кишечнику требуется время, чтобы адаптироваться. После еды стоит немного походить, ведь движение помогает ЖКТ работать лучше, что тоже важно для правильного усвоения.

И еще одно правило: учитесь есть медленно. Так вы не только сможете контролировать чувство насыщения, но еще будете заглатывать меньше воздуха, следовательно, чувство распирания со временем сойдет на нет.

«Зачастую вовсе не значит, что растительная пища человеку не подходит. Следите за рационом, правильно адаптируйте кишечник, при необходимости лечите запор — увидите, как чувство вздутия пройдет», — говорит врач.

Важно: если после еды появилась острая колющая боль, поднялась температура, вас тошнит, вы не можете сходить в туалет, то это уже веские поводы вызвать скорую помощь. Помните, что боль в животе может быть очень опасна и иногда требует срочного лечения у хирурга.

Читайте нас также:
#врач #питание #овощи #кишечник #здоровье #еда #фрукты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео