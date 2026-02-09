Baltijas balss logotype
Галкин заигрывает с фанатками: пообещал откровенные фото и удивил Пугачеву 0 352

Люблю!
Дата публикации: 09.02.2026
womanhit
Изображение к статье: Галкин заигрывает с фанатками: пообещал откровенные фото и удивил Пугачеву
ФОТО: Instagram

Юморист пообещал фанатке раздеться и сделать пикантные фото. При этом всего пару дней назад он публиковал идиллические снимки с супругой.

49-летний Максим Галкин снова взволновал поклонниц своими снимками. А заодно пообещал вскоре порадовать контентом «погорячее». Как отнесется к таким заявлениям Алла Борисовна, пока большой вопрос.

На странице в соцсети юморист поделился кадрами с недавней фотосессии, на которой позировал в молочного цвета классическом костюме в полоску и элегантном пальто в тон. В качестве дополнительного аксессуара Галкин задействовал горные лыжи, которые по-молодецки закинул на плечо, подчеркнув свою спортивную форму. Фанатки едва не запищали от восторга и принялись умолять Максима сфотографироваться в более откровенных одеяниях. И тот не стал отказываться.

galkin56.jpg

Фото: соцсети.

«Выложите уже фото в плавках и сломайте Интернет», — пишут поклонницы. «Надо же протянуть удовольствие», — загадочно ответил он. Когда некоторые стали подозревать, что снимки Галкина - всего лишь продукт искусственного интеллекта, он искренне возмутился: «Даже обидно. Костюм покупал, пальто покупал, путевку покупал, лыжи снимал/надевал, фотографа приглашал, фотки выбирал. А вы ИИ, ИИ».

Galkin88.jpg

Фото: соцсети.

#мода #социальные сети #знаменитости #Максим Галкин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
