Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Анфиса Чехова стала женой: первый официальный брак в 48 лет 1 610

Люблю!
Дата публикации: 10.02.2026
womanhit
Изображение к статье: Анфиса Чехова стала женой: первый официальный брак в 48 лет
ФОТО: Wikipedia

48-летняя телеведущая и актриса Анфиса Чехова официально стала женой! 9 февраля знаменитость поделилась радостной новостью в соцсетях: она и продюсер Александр Златопольский расписались в ЗАГСе Барвихи.

Это первый официальный брак в жизни 48-летней звезды, известной как «секс-гуру» России. «Мы стали мужем и женой. Всю свою жизнь я была бракофобом и немного сбежавшей невестой, а вот выйти замуж я решилась только сейчас! Это мой первый официальный брак», — написала Анфиса, опубликовав трогательные фото из ЗАГСа.

На снимках пара выглядит счастливой и умиротворенной: скромная регистрация в кругу близких, без лишней помпы, зато с искренними эмоциями.

chehova.jpg

Предложение руки и сердца Александр сделал еще в августе 2025 года в романтичном Париже — тогда Чехова показывала подписчикам роскошное кольцо на фоне Эйфелевой башни. Позже пара даже съездила на Мальдивы, где жених повторил предложение. Эти отношения принесли Анфисе долгожданное женское счастье: она не раз признавалась, что с Александром «начала сиять», в отличие от прошлых романов.

Пышная свадьба у пары еще впереди — они планируют отметить событие по-настоящему красиво, с гостями и праздником. Пока же Чехова наслаждается новым статусом и делится, что наконец-то готова к серьезным переменам в личной жизни и новому статусу. Фанаты уже засыпают комментариями: «Наконец-то! Ты этого достойна!».

Читайте нас также:
#звезды #брак #социальные сети #свадьба #знаменитости #романтика #актрисы #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • АП
    Алексей Попович
    10-го февраля

    Анфиска клёвая 😍

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео