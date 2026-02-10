Реакции четы общественность ждала с большим нетерпением. Вот что они сказали о непотребствах, которые годами творил финансист.

Принц и принцесса Уэльские наконец нарушили молчание по поводу скандала с Джеффри Эпштейном, заявив, что они «глубоко обеспокоены». Уильям и Кейт заявили, что их «мысли по-прежнему сосредоточены на жертвах» торговца людьми и насильника.

Официальное сообщение четы перекликается со словами поддержки, которые королева ранее выразили по поводу пострадавших от действий финансиста лиц. Чарльз и Камилла стали первыми высокопоставленными членами королевской семьи, публично прокомментировавшими жуткие издевательства над ни в чем не повинными девушками и женщинами, пишет Daily Mail.

Напомним, Эпштейн был найден мертвым в своей камере в 2019 году, ожидая суда за организацию глобальной сети сексуального насилия над детьми. Его сутенерша, британская светская львица Гислейн Максвелл, находится в тюрьме за то, что помогала ему вербовать школьниц для противоправных действий. Бывший герцог Йоркский — друг обоих, лишен королевских титулов и отправлен в изгнание в Норфолк.