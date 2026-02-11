Анджелина Джоли и Луи Гаррель представили фильм «Кутюр» в Париже. Актёров подозревают в романе после их совместной работы над картиной.

В Париже состоялась премьера фильма "Кутюр", главные роли в котором исполнили Анджелина Джоли и Луи Гаррель. Появление актеров на красной дорожке вызвало ажиотаж – Джоли и Гарреля уже несколько месяцев связывают слухи о романе.

50-летняя актриса выбрала для выхода вечернее платье Givenchy с серебристым мерцанием и эффектом "второй кожи". Образ дополнили минималистичные украшения и макияж в холодных тонах. 42-летний Гаррель появился рядом в классическом костюме – белой рубашке, темно-сером пиджаке и брюках со стрелками.

Слухи о близких отношениях актеров появились в начале года. По данным французских СМИ, они сблизились во время съемок картины – как раз в тот период, когда Гаррель переживал развод с Летицией Кастой, с которой прожил десять лет. У бывших супругов есть четырехлетний сын Азель. Ранее Гаррель был в отношениях с режиссером Валерией Бруни-Тедески, сестрой Карлы Бруни; у них есть приемная дочь Селин.

Для Джоли участие в "Кутюре" стало возвращением к европейскому арт-кино. Актриса, которая редко появляется на публике, в последнее время сосредоточилась на режиссуре и собственном модном доме Atelier Jolie. Ее личная жизнь после развода с Брэдом Питтом в 2019 году остается под пристальным вниманием – звезда воспитывает шестерых детей и почти не комментирует свои отношения.

Премьера фильма "Кутюр" прошла в рамках Paris Fashion Week, а первая реакция публики и критиков оказалась положительной. Многие отметили, что экранная химия между Джоли и Гаррелем ощущается даже за пределами кадра.