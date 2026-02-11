Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Анджелина Джоли и Луи Гаррель — совместный выход, который обсуждает весь Париж 0 375

Люблю!
Дата публикации: 11.02.2026
Kleo
Изображение к статье: Анджелина Джоли и Луи Гаррель — совместный выход, который обсуждает весь Париж
ФОТО: Instagram

Анджелина Джоли и Луи Гаррель представили фильм «Кутюр» в Париже. Актёров подозревают в романе после их совместной работы над картиной.

В Париже состоялась премьера фильма "Кутюр", главные роли в котором исполнили Анджелина Джоли и Луи Гаррель. Появление актеров на красной дорожке вызвало ажиотаж – Джоли и Гарреля уже несколько месяцев связывают слухи о романе.

50-летняя актриса выбрала для выхода вечернее платье Givenchy с серебристым мерцанием и эффектом "второй кожи". Образ дополнили минималистичные украшения и макияж в холодных тонах. 42-летний Гаррель появился рядом в классическом костюме – белой рубашке, темно-сером пиджаке и брюках со стрелками.

Слухи о близких отношениях актеров появились в начале года. По данным французских СМИ, они сблизились во время съемок картины – как раз в тот период, когда Гаррель переживал развод с Летицией Кастой, с которой прожил десять лет. У бывших супругов есть четырехлетний сын Азель. Ранее Гаррель был в отношениях с режиссером Валерией Бруни-Тедески, сестрой Карлы Бруни; у них есть приемная дочь Селин.

Для Джоли участие в "Кутюре" стало возвращением к европейскому арт-кино. Актриса, которая редко появляется на публике, в последнее время сосредоточилась на режиссуре и собственном модном доме Atelier Jolie. Ее личная жизнь после развода с Брэдом Питтом в 2019 году остается под пристальным вниманием – звезда воспитывает шестерых детей и почти не комментирует свои отношения.

Премьера фильма "Кутюр" прошла в рамках Paris Fashion Week, а первая реакция публики и критиков оказалась положительной. Многие отметили, что экранная химия между Джоли и Гаррелем ощущается даже за пределами кадра.

Читайте нас также:
#шоу-бизнес #развод #Анджелина Джоли #знаменитости #роман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео