Саша не стал скрывать истинное отношение к родителю. Подросток попытался поддержать брошенного всеми Дмитрия, отдав ему дань уважения.

Старший сын Дмитрия Диброва накануне отмечал 16-летие. На празднике ожидаемо присутствовал и сам шоумен, с которым мальчик остался жить после развода родителей.

В последнее время состояние Саши тревожило поклонников телеведущего. Юноша постоянно выглядит печальным и погруженным в свои мысли. Впрочем, Полина Диброва относится к депрессивному настрою сына мудро, списывая его на сложности переходного возраста. На банкете в ресторане, где семейство в полном сборе праздновало день рождения первенец пары был на редкость в приподнятом настроении.

Полина опубликовала трогательное видео, на котором наследник обращается к отцу. Саша сумел выдать такую проникновенную речь в адрес папы, что стало ясно — подросток неспроста выбрал именно Диброва в качестве «главного родителя» после распада семьи. «Я хотел бы сказать, что каждая минута, проведенная с тобой дополняет мироздание новым шедевром. Вот сегодня, когда меня поздравляли, мне учительница сказала, что еще во втором классе она поняла, насколько я эрудирован во всех сферах. И тут возникает вопрос. Был бы я таким, если бы не ты?», — рассуждал Александр.

Мама на такие слова не обиделась. Напротив, она призналась, что гордится сыном и каждому отцу желает услышать подобные признания в свой адрес.