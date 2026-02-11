Baltijas balss logotype
Эпштейн не мог умереть случайно: документ за день до гибели и загадочный посетитель в камере 0 660

Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд и Мелания Трамп, Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл.

Дональд и Мелания Трамп, Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл.

ФОТО: Getty images

Документ о смерти Джеффри Эпштейна был подготовлен за день до его гибели.

Новая теория заговора о смерти скандального преступника Джеффри Эпштейна набирает обороты. The Daily Beast пишет, что документ о смерти финансиста был подготовлен за день до его самоубийства в тюремной камере. Эта бумага была обнаружена среди трёх миллионов обнародованных страниц из материалов по делу предпринимателя. Подлинность документа подтверждена.

По словам экспертов, эта информация вызывает некоторую тревогу и может препятствовать тому, что жертвы секс-преступника наконец отрыто заговорят о его злодеяниях.

Кроме того, была обнаружена запись с тюремной камеры, на которой отчётливо видно, что к Эпштейну в камеру поднимается по лестнице неизвестный в оранжевой форме. Кто это был, не установлено. Однако эта информация противоречит официальной — о том, что перед смертью Джеффри никто не заходил в его камеру.

В Сети уже выстраивают теории заговора. Наиболее жуткая — та, согласно которой Эпштейн вообще не был убит. Впрочем, в пользу этого говорят не только найденные документы. На днях в Сети сравнивали снимки Джеффри, сделанные при жизни, с фотографией, сделанной якобы после смерти. Юзеры подозревают, что на фото вообще разные люди.

#смерть #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
