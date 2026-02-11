51-летняя Ксения Алферова обратилась к поклонникам с пояснениями после скандального развода с Егором Бероевым. Актриса настолько устала от пересудов и предположений, почему же распался ее брак, что решила покинуть столицу.

На странице в соцсети она записала послание для подписчиков, где расставила точки над «i». Звезда особо отметила, что не приемлет, когда ее чересчур превозносят, называя чуть ли не святой. Алферова призналась, что она порой бывает несносной, как и все обычные люди, однако не забыла поблагодарить фанатов за поддержку в непростой период.

«Я поняла, что ужасно устала на последние несколько недель. И такое счастье случилось в моей жизни. Я еду отдыхать на целых четыре или пять дней в мои любимые горы. Спасибо большое хочу сказать... Я за последнее время такое большое количество хороших слов услышала в мой адрес Но я очень пугаюсь, когда читаю комментарии, что „вы ангел“ или „вы святая“. Поверьте, я не ангел и не святая, я очень могу быть противной. В общем, я живая. Просто спасибо всем», — пояснила Ксения.

Взяла ли она с собой в путешествие дочь Евдокию и приемного сына Влада Саноцкого, неизвестно. В последнее время артистка всюду появляется с подопечным, которого они с Бероевым усыновили несколько лет назад. У Саноцкого синдром Дауна, но Алферова не устает повторять, насколько он душевный, работящий и заботливый парень.