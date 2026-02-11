Если вы ещё не пробовали лобахашу, самое время это исправить. Этот традиционный суп армянской кухни готовится без мяса, но получается густым, сытным и очень ароматным. Красная фасоль, грецкие орехи и булгур создают насыщенную текстуру, а специи придают блюду характерный тёплый вкус.

Почему лобахашу стоит приготовить

Лобахашу отлично подходит для холодного времени года и постного меню. Он хорошо насыщает, легко усваивается и при этом не требует сложных ингредиентов. Суп можно варьировать по остроте и густоте, подстраивая под свой вкус.

Ингредиенты

фасоль красная — 450 г

булгур — 100 г

лук репчатый — 250 г

грецкие орехи — 70 г

чеснок — 3 зубчика

томатная паста — 2 ст. л.

аджика — 1 ст. л.

зира молотая — 1 ч. л.

кориандр молотый — 1 ч. л.

базилик сушёный — 1 ч. л.

тимьян сушёный — ½ ч. л.

паприка сладкая — 1 ст. л.

чёрный молотый перец — ½ ч. л.

соль — 2 ч. л.

растительное масло — 3 ст. л.

свежая кинза — по вкусу

вода — 2,5 л

Как приготовить лобахашу

Фасоль заранее замочите в холодной воде на ночь. Утром воду слейте, фасоль промойте, выложите в кастрюлю и залейте 2,5 литрами холодной воды. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите около часа на слабом огне.

На сковороде разогрейте растительное масло, добавьте мелко нарезанный лук и пассеруйте 6–7 минут до мягкости. Вмешайте томатную пасту и прогрейте около минуты, затем добавьте аджику, измельчённый чеснок, зиру, кориандр, базилик, тимьян и чёрный перец. Перемешайте и прогрейте ещё минуту.

В кастрюле с фасолью разомните часть зёрен толкушкой — это сделает суп более густым. Добавьте промытый булгур, зажарку, соль и сладкую паприку. Перемешайте и варите на слабом огне около 30 минут.

В конце всыпьте измельчённые грецкие орехи, доведите суп до кипения и проварите ещё 1–2 минуты. Снимите с огня.

Подача и советы

Готовый лобахашу посыпьте свежей кинзой и дополнительной порцией орехов. Подавайте горячим.

Если вы не любите острую пищу, количество аджики можно уменьшить или исключить её полностью — вкус супа от этого не пострадает.

источник