Модные принты 2026: полоска, горох и графика возвращаются в повседневный гардероб

Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
В моде сезона весна-лето 2026 вновь доминируют выразительные принты. Полоска, горох и графические узоры претерпевают обновление — они перестают быть просто декоративными элементами и становятся инструментом создания настроения в повседневных образах. Такой подход помогает сочетать эстетику с удобством и актуальностью.

Модные эксперты и тенденции с показов весенне-летних коллекций 2026 года подчеркивают, что классические узоры вновь в центре внимания. Полоска, традиционно считающаяся универсальным рисунком, в 2026 обретает новые формы: не только привычные вертикальные и горизонтальные линии, но и диагональные, асимметричные, сочетания разных масштабов в одном образе. Такая вариативность позволяет использовать полоску как акцент или базовый элемент гардероба.

Горох также переживает переработку — от ретро-отсылок к более современному прочтению. Мелкий рисунок смотрится аккуратно и универсально, а крупный горох становится заметной деталью, задающей характер всему образу. Стилистические рекомендации включают выбор лаконичного кроя и пропорций, чтобы избежать «устаревшего» эффекта.

Помимо полоски и гороха, в коллекциях весна-лето 2026 присутствуют графические и архитектурные узоры. Эти принты добавляют структуру и визуальную четкость, особенно в городских стилях. Они выглядят выигрышно на жакетах, костюмах и юбках миди и хорошо сочетаются с однотонными базовыми вещами.

Ключевые правила сочетания принтов в «реальной жизни» — это баланс масштаба рисунков, использование общего цветового тона между элементами, акцент на одну заметную деталь и поддержка образа нейтральными базовыми предметами гардероба. Такой подход помогает сохранить образ гармоничным, свежим и легко адаптируемым для повседневного стиля.

...Принты сезона весна-лето 2026 — это не только способ выделиться, но и возможность привнести характер в повседневный гардероб. Продуманное сочетание полоски, гороха и графики в рамках сбалансированного образа позволяет выглядеть актуально и чувствовать себя уверенно вне зависимости от ситуации.

#мода #стиль #тенденции #гардероб #мода советы стиль
Видео