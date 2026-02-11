Учёные из Квислендского университета пришли к выводу, что работа по сменному графику и нерегулярный режим питания способны сбивать биологические ритмы печени. Об этом сообщает Nature Metabolism.

По словам исследователей, в организме человека функционируют циркадные «часы», которые управляют ключевыми биологическими процессами. Печень, являясь центральным органом обмена веществ, подчиняется собственному суточному ритму и в течение дня волнообразно выделяет белки в кровь.

Авторы работы выяснили, что секреция печёночных белков тесно связана с суточными биоритмами и зависит от времени приёма пищи. Нарушение привычного распорядка, например, из-за ночных смен или беспорядочного питания приводит к сбоям в этой системе. В то же время регулярные приёмы пищи помогают поддерживать нормальный ритм работы печени, тогда как дробное питание небольшими порциями практически каждый час может почти полностью подавлять циркадные колебания выработки белков.

По мнению исследователей, дальнейшее изучение циркадных ритмов печени способно повлиять на подходы к профилактике хронических заболеваний, а также на организацию питания и труда людей со сменным графиком. Один из соавторов исследования отметил, что нарушения биологических ритмов связаны с повышенным риском ожирения и метаболических расстройств, однако механизмы этой взаимосвязи ещё предстоит подробно изучить.