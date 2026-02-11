В холодное время года не стоит бояться поливать орхидеи. Главное ориентироваться не на календарь, а на состояние почвы.

В среднем субстрат увлажняют один–два раза в две–три недели, но при необходимости частоту поливов увеличивают до трёх–четырёх раз в месяц. Поливают только после полного высыхания грунта, используя столько воды, чтобы она не застаивалась в горшке. Излишки обязательно сливают. Не лейте воду в середину розетки листьев, так как это грозит загниванием основания растения. Если влага попала на листья, её удаляют сухой тряпкой.

О необходимости полива судят по полностью просохшему субстрату, серебристо‑зелёному оттенку корней и лёгкому весу горшка. Для полива подходит только мягкая вода (отстоянная, водопроводная, дождевая или фильтрованная) комнатной температуры. Универсален метод погружения: горшок ставят в воду на 15–20 минут, затем вынимают и дают стечь излишкам.