Иногда, встречая необычно свежих на вид женщин, невольно думаешь: куда скрывается время? Казалось бы, возраст давно за средний, но внешность и внутренний настрой остаются молодыми, словно часы идут в обратную сторону — вдохновляя окружающих своей энергией и красотой. В чем же секрет такого эффекта? Может быть, всё дело только в генетике?

Генетика — это не всё

Дело не только в наследственности. На самом деле, важную роль играет совокупное влияние как генетических, так и поведенческих и психосоциальных факторов, которые накапливаются на протяжении жизни. Хронологический возраст далеко не всегда отражает реальное состояние организма — куда точнее врачи и учёные оценивают так называемый биологический возраст, который формируется под влиянием наследственности и окружающей среды.

Генетика задаёт исходные параметры: тип кожи, скорость уменьшения выработки коллагена, распределение подкожно-жировой клетчатки и реакцию на окислительный стресс. Однако это лишь предрасположенность, а не гарант молодости — внешний вид в зрелом возрасте также зависит от условий жизни.

Что ускоряет внешнее старение

Один из ключевых факторов преждевременного старения — хроническое воздействие ультрафиолета, которое повреждает коллагеновые и эластиновые волокна, меняет пигментацию кожи и приводит к раннему появлению морщин, особенно заметному к 40–50 годам.

Нездоровый образ жизни — курение, частое употребление алкоголя, дефицит сна, низкая физическая активность — ухудшают микроциркуляцию, усиливают воспалительные процессы и нарушают регенерацию тканей, отражаясь не только на коже, но и на мышечном тонусе, сосудах и осанке, что создаёт визуально «уставший» облик.

Также значимую роль играет психоэмоциональное состояние — хронический стресс повышает уровень кортизола, ускоряя распад коллагена и способствуя формированию мимических морщин, ассоциируемых со старением.

Питание и образ жизни: как они влияют

То, что мы едим, сказывается на внешнем виде через доступность строительных и регуляторных компонентов обмена веществ. Дефицит белка, витаминов и микроэлементов, а также частые колебания уровня глюкозы в крови отражаются на плотности кожи, её цвете и способности к восстановлению.

Что помогает замедлить старение

Чтобы замедлить процессы старения, важно: