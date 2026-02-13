Baltijas balss logotype
Эксперты раскрыли правду о смерти Кобейна: это было убийство, а не самоубийство 0 491

Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эксперты раскрыли правду о смерти Кобейна: это было убийство, а не самоубийство

Эксперты опровергли версию о самоубийстве Курта Кобейна: «Это было убийство»

Daily Mail: Эксперты опровергли версию о самоубийстве Курта Кобейна.

5 апреля 1994 года 27‑летний солист Nirvana Курт Кобейн погиб в своём доме — по официальной версии, он совершил самоубийство. Однако недавно группа независимых судебных экспертов провела повторный анализ материалов вскрытия и улик с места происшествия. Спустя три дня изучения материалов специалист Брайан Бернетт твёрдо заявил: «Это убийство. Мы должны что‑то с этим сделать». Об этом сообщает Daily Mail.

Мишель Уилкинс, входившая в команду экспертов, пояснила, что такой вывод последовал после детального изучения протокола вскрытия: в нём обнаружены признаки, нехарактерные для мгновенной смерти от огнестрельного ранения.

«Данные вскрытия вызывают вопросы: постойте, этот человек умер не мгновенно от выстрела. Некроз мозга и печени типичен для передозировки, но не для смерти от выстрела из ружья», — подчеркнула Уилкинс.

Исследователи полагают, что Кобейну принудительно ввели смертельную дозу запрещённых веществ, чтобы лишить его способности сопротивляться, затем один из преступников выстрелил ему в голову, вложил оружие в руки погибшего и подбросил фальшивую предсмертную записку.

#смерть #знаменитости #наркотики
