Февраль проходит под влиянием нового коридора затмений, который особенно остро затрагивает Водолеев, Львов, Тельцов и Скорпионов. Для них месяц ощущается как ускоренное развитие событий: привычные конструкции — в отношениях, работе и финансах — либо укрепляются, либо начинают разрушаться. Откладывать решения и игнорировать проблемы больше не удаётся.

Водолей

Для Водолеев февраль становится моментом смены внутренних ролей. Усиливается потребность в свободе, пересмотре окружения и формата работы. Возникают разговоры о статусе отношений, ответственности и долгосрочных планах. Идеи и предложения второй половины месяца могут выглядеть резкими и судьбоносными — важно не торопиться с решениями и дать им время на осмысление.

Лев

Львов коридор затмений проверяет на честность в сфере партнёрства. Отношения либо переходят на более зрелый уровень, либо вскрывают накопившиеся противоречия. Месяц подталкивает к прямым разговорам о желаниях, границах и ожиданиях. Для некоторых Львов февраль станет точкой выхода из токсичных союзов и началом более равноправных отношений.

Телец

Тельцы вынуждены пересматривать повседневную жизнь: работу, режим, нагрузку и отношение к собственному здоровью. Иллюзии о том, что проблемы решатся сами, исчезают. Становится ясно, что истощает, а что даёт устойчивость. Февраль подталкивает к сокращению переработок, отказу от неоплачиваемых обязанностей и более бережному отношению к себе.

Скорпион

Скорпионы входят в месяц с повышенным эмоциональным напряжением и потребностью в честности. На первый план выходят вопросы чувств, самореализации и личных приоритетов. Возможны изменения в любовной сфере — от возвращения старых привязанностей до начала новых историй. Параллельно активизируется тема личных проектов: одни закрывают исчерпанные направления, другие решаются заявить о себе.

Общий итог

Для всех четырёх знаков февраль становится периодом, когда жить «на автомате» больше не получается. События развиваются стремительно, эмоции обостряются, но вектор перемен ведёт к обновлению и более честным выборам. Отпуская устаревшее, к концу месяца многие почувствуют ясность, внутреннее облегчение и начало нового этапа.

