Устали от банальных свиданий в ресторанах или кинотеатрах? В выходные, посвященные любви, 14 и 15 февраля, Рижский зоопарк приглашает отметить этот праздник по-другому – не в шумном городе, а среди деревьев, голосов животных и зимней тишины. На тропах зоопарка время замедляется, разговоры становятся теплее, а свидание превращается в небольшое приключение. Это возможность побыть вместе и одновременно открыть для себя что-то новое.

К выходным, посвященным Дню святого Валентина, Рижский зоопарк подготовил специальные предложения для пар – как для тех, кто хочет получить познавательный и необычный опыт в сопровождении гида, так и для тех, кто предпочитает неспешную прогулку рука об руку. 14 и 15 февраля зоопарк превратится в романтическое место встречи на природе – прогулка по тихим тропинкам под хруст снега и голоса животных.

Предложение для любознательных – парный билет с экскурсией

14 и 15 февраля приезжайте в Рижский зоопарк и отправьтесь на тематическую экскурсию. Вместе с опытными гидами вы погрузитесь в мир взаимоотношений животных – в ритуалы ухаживания, выбор партнера, драмы ревности и удивительные истории любви, которые природа написала гораздо ярче, чем любой фильм. Билет для пары с экскурсией стоит 14 евро и включает входной билет в зоопарк и участие в экскурсии для двух взрослых.

Поскольку количество мест ограничено, билеты необходимо приобрести заранее. Это можно сделать на сайте Рижского зоопарка, выбрав наиболее подходящую для вас дату и время экскурсии: www.rigazoo.lv/valentindienas-ekskursija . В день мероприятия необходимо прибыть на экскурсию не позднее чем за 10 минут до начала. Приобретенный билет действителен только в выбранный день мероприятия.

Предложение для спокойствия – билет для пары

Для тех, кто просто хочет побыть вместе и насладиться неспешной атмосферой, 14 и 15 февраля будут доступны билеты для пар без экскурсии. Стоимость билета составляет 10 евро и включает входной билет в зоопарк для двух взрослых. Билеты для пар можно приобрести как в день посещения в кассе зоопарка, так и заранее на сайте Рижского зоопарка www.rigazoo.lv/valentindienas-bilete , и они действительны только в выходные дни, посвященные Дню святого Валентина.