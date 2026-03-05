В качестве закуски можно приготовить шарики с курицей и сыром. Это простое, но вкусное блюдо отлично подойдёт для праздничного стола или перекуса.
Список ингредиентов:
200 граммов курицы;
два яйца;
100 граммов сыра;
горсть ядер грецкого ореха;
два зубчика чеснока;
одна столовая ложка творожного сыра;
соль по вкусу.
Приготовление:
Для начала необходимо отварить курицу, после чего остудить её и мелко нарезать. К курице следует добавить измельчённые отварные яйца.
Далее в массу нужно ввести тёртый твёрдый сыр, мягкий творожный сыр, измельчённый чеснок и соль. Всё тщательно перемешать, а затем сформировать шарики, используя влажные руки.
Чтобы приготовить обсыпку, орехи следует обжарить на сухой сковороде, а потом мелко нарубить ножом или в комбайне. Готовые шарики нужно обвалять в ореховой крошке, выложить на плоскую тарелку и подать к столу.
