Быстрая закуска для будней и праздников: готовим куриные шарики

Люблю!
Дата публикации: 05.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Быстрая закуска для будней и праздников: готовим куриные шарики

В качестве закуски можно приготовить шарики с курицей и сыром. Это простое, но вкусное блюдо отлично подойдёт для праздничного стола или перекуса.

Список ингредиентов:

  • 200 граммов курицы;

  • два яйца;

  • 100 граммов сыра;

  • горсть ядер грецкого ореха;

  • два зубчика чеснока;

  • одна столовая ложка творожного сыра;

  • соль по вкусу.

Приготовление:

Для начала необходимо отварить курицу, после чего остудить её и мелко нарезать. К курице следует добавить измельчённые отварные яйца.

Далее в массу нужно ввести тёртый твёрдый сыр, мягкий творожный сыр, измельчённый чеснок и соль. Всё тщательно перемешать, а затем сформировать шарики, используя влажные руки.

Чтобы приготовить обсыпку, орехи следует обжарить на сухой сковороде, а потом мелко нарубить ножом или в комбайне. Готовые шарики нужно обвалять в ореховой крошке, выложить на плоскую тарелку и подать к столу.

#кулинария #сыр #курица #орехи #еда
Видео