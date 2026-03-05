В качестве закуски можно приготовить шарики с курицей и сыром. Это простое, но вкусное блюдо отлично подойдёт для праздничного стола или перекуса.

Список ингредиентов:

200 граммов курицы;

два яйца;

100 граммов сыра;

горсть ядер грецкого ореха;

два зубчика чеснока;

одна столовая ложка творожного сыра;

соль по вкусу.

Приготовление:

Для начала необходимо отварить курицу, после чего остудить её и мелко нарезать. К курице следует добавить измельчённые отварные яйца.

Далее в массу нужно ввести тёртый твёрдый сыр, мягкий творожный сыр, измельчённый чеснок и соль. Всё тщательно перемешать, а затем сформировать шарики, используя влажные руки.

Чтобы приготовить обсыпку, орехи следует обжарить на сухой сковороде, а потом мелко нарубить ножом или в комбайне. Готовые шарики нужно обвалять в ореховой крошке, выложить на плоскую тарелку и подать к столу.