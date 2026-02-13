Baltijas balss logotype
Нежность отца: Бондарчук поделился трогательным фото с особенной дочерью 0 1008

Люблю!
Дата публикации: 13.02.2026
womanhit
Изображение к статье: Нежность отца: Бондарчук поделился трогательным фото с особенной дочерью

В сети появилось трогательное и редкое фото 26-летней Варвары — дочери Федора и Светланы Бондарчук. Снимок опубликован на сайте Благотворительного фонда семьи Бондарчук.

На кадре Варвара запечатлена вместе с отцом, старшим братом Сергеем, а также племянницами Маргаритой и Верой. Девушка, которой в раннем детстве диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП), сидит в инвалидной коляске. Федор нежно обнимает дочь, а вся семья выглядит теплой и сплоченной. Этот снимок — один из немногих, где Варвара появляется публично: родители всегда старались оберегать ее от лишнего внимания СМИ и соцсетей.

bondarchuk2.jpg

Соцсети. Благотворительный фонд семьи Бондарчук.

Федор Бондарчук редко делится личными моментами с дочерью, подчеркивая, что она — его «ангел». Светлана Бондарчук ранее рассказывала, что семья создала для Варвары максимально комфортные условия, включая проживание в специализированных учреждениях за границей в определенные периоды.

Фото опубликовано в честь деятельности фонда, который семья создала четыре года назад именно благодаря истории Варвары. Организация помогает детям с тяжелыми множественными нарушениями развития.

Этот редкий кадр стал напоминанием о любви и заботе в знаменитой семье, где несмотря на сложный диагноз, Варвара всегда окружена близкими.

