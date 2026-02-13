Один из самых красивых итальянских городов не так многолюден, как Рим или Венеция, дешевле для посещения, и при этом остается незамеченным для большинства туристов.

Речь идет о Турине, столице Пьемонта, граничащего с французскими Альпами. Как пишет Traveloffpath, это тот самый яркий космополитический центр, который непременно стои посетить. Город известен величественными бульварами конца XIX века, роскошными дворцами и изысканной гастрономией. И что еще лучше - это не разорит вас.

Чем примечателен Турин

Турин, первая столица Королевства Италия, предшествовавшая Риму, больше не претендует на этот престижный титул, но он по-прежнему обладает атрибутами элегантного Первого города.

Исторический центр, в котором доминирует архитектура барокко, представляет собой лабиринт пешеходных переулков, окруженных богато украшенными аркадами зданиями и художественными галереями, и, несмотря на его огромные размеры, в нем невозможно по-настоящему заблудиться.

Взлетающая Моле Антонеллиана, культовый сводчатый купол со шпилем, всегда видна, куда бы вы ни посмотрели. Первоначально задуманное как синагога в XIX веке, это знаковое здание сейчас является домом для Национального музея кино Италии.

Что посмотреть в Турине

Пышность и величие Турина на этом не заканчиваются, и чтобы убудиться в этом достаточно прогуляться по залам Палаццо Мадама, построенного по приказу Савойской династии. Это один из многих палаццо Савойской династии. все из которых внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Возможно, самый символичный из всех- Туринский королевский дворец. Он может похвастаться роскошным троном, комнатами с небесными фресками и часовней, построенной для хранения Святой Туринской плащаницы.

Помимо этого Турин может похвастаться множеством музеев мирового класса, наиболее известным из которых является Египетский музей, обладающий одной из крупнейших египетских коллекций за пределами самого Египта.

В нем представлено более 30 тыс. экспонатов, включая высеченный в скале храм Эллесии и редкую расписную известняковую фигуру принца Сеферхепшефа, сына Рамзеса III.

В 7 минутах ходьбы от Египетского музея находится Туринский университет, один из старейших центров знаний Италии, основанный в XV веке, а также один из самых престижных. Однако для туристов наиболее интересной частью является прогулка по территории Ректоратского дворца.

Известный своими арочными коридорами, массивными колоннами в эллинистском стиле и мраморными скульптурами, это еще одно произведение впечатляющего архитектурного ансамбля Турина.

Турин не славится множеством средневековых построек, поскольку большая часть города была реконструирована в имперском стиле XIX века, но если вы увлечены Средневековьем, то средневековый Борго нельзя пропустить.

Музей под открытым небом, имитирующий средневековую деревню, с замком, каменными зданиями и пышным садом, вдохновленный небольшими борго Пьемонта, расположен прямо на берегу живописной реки По. Вход в этот сказочный музей стоит всего 4 евро.

Турин не разорит кошелек

В целом, Турин значительно доступнее по цене, чем Рим, Милан и Флоренция.

В этом городе посещение музеев стоит в реднем 14–18 евро за крупные, известные экспозиции, такие как Египетский музей, и всего 3–5 евро за небольшие галереи.

За день путешественники также тратят около 74 евро на питание (примерно $86). Учитывая, что вы посещаете 3-4 заведения за день, это примерно 18,50 евро каждый раз, когда вы заходите поесть или выпить.

Хорошая новость заключается в том, что средняя стоимость номера в недорогой частной квартире в центре города составляет приемлемые $81.

Турин также находится всего в 1 часе 40 минутах езды на поезде от Милана, а билеты в одну сторону стоят всего 13 евро.