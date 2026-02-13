Baltijas balss logotype
Так отдыхают миллионеры: Овечкин снял люкс в «Бурдж аль‑Араб» за баснословные деньги 0 771

Люблю!
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Так отдыхают миллионеры: Овечкин снял люкс в «Бурдж аль‑Араб» за баснословные деньги
ФОТО: Instagram

Александр Овечкин потратил не менее 3 миллионов рублей на семейный отпуск в Дубае. По данным Telegram-канале Mash на спорте, хоккеист остановился в одном из самых люксовых номеров знаменитого отеля «Бурдж аль‑Араб», который также известен как «Парус».

При бронировании на месяц люкса с несколькими спальнями и системой «всё включено» неделя проживания обойдётся почти в 2 миллиона рублей (25 тыс. долларов США). В роскошном отеле, есть рестораны, в которых можно попробовать блюда с золотом, частные пляжи, где можно отдохнуть вдали от посторонних, а также бани, игровые зоны, спортивные залы и многое другое.

ovechkin2.jpg

Фото: соцсети.

Жена хоккеиста сняла сыновей на отдыхе в Дубае. Семилетний Сергей и пятилетний Илья позировали своей матери в похожих нарядах, которые она подобрала для них. Модель Настасия Овечкина опубликовала фото с детьми в личном блоге.

ovech.jpg

Фото: соцсети.

На странице в соцсети Шубская разместила снимки, на которых позирует на фоне ночного города. Жена хоккеиста успела заметно загореть, подчеркнув бронзовый оттенок кожи черным платьем на бретелях. Подписчики остались в восторге от роскошных кадров, украшением которых стали вовсе не экзотические пейзажи, а главная героиня фотосессии.

shubskaja.jpg

Фото: соцсети.

К слову, кто стоял по ту сторону фотокамеры неизвестно. Не исключено, что сам Овечкин, как примерный муж, запечатлел любимую недалеко от отеля. «Красота — страшная сила, Настенька», «Ну как можно быть такой красивой и стройной?», «Тихая роскошь», — комментируют фото подписчики.

#Дубай #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
