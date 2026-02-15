Нежное филе лосося, шпинат и картофельная подушка создают изысканную комбинацию, богатую омегой-3 и витаминами.
Ингредиенты для картофельной основы:
800 г картофеля;
100 мл молока;
2 ст. л. сливочного масла;
соль по вкусу.
Для начинки:
400 г филе слабосоленого лосося;
200 г свежего шпината;
1 небольшая луковица;
1 зубчик чеснока;
1 ст. л. оливкового масла;
1 ч. л. лимонного сока;
соль, черный перец по вкусу.
Для сливочной заливки:
200 мл сливок жирностью 20 %;
2 куриных яйца;
100 г сыра.
Как приготовить:
-
Картофель очисть, нарежь кубиками и отвари в подсоленной воде до мягкости. Слей воду, добавь теплое молоко и сливочное масло. Разомни в пюре.
-
Лук нарежь мелкими кубиками, чеснок измельчи, шпинат промой и обсуши. Филе лосося нарежь кубиками 2–3 см и сбрызни лимонным соком.
-
Разогрей в сковороде оливковое масло, обжарь лук до прозрачности, добавь чеснок и готовь 30 секунд. После положи шпинат и готовь, помешивая, пока он не увянет. Посоли и поперчи массу.
-
Разогрей духовку до 180 °C. Форму для запекания смажь маслом и выложи ровным слоем картофельное пюре, сделав небольшие бортики. Распредели шпинатную смесь по картофельной основе. Сверху разложи кусочки лосося.
-
Взбей яйца со сливками, мускатным орехом и щепоткой соли. Залей смесью запеканку, а сверху посыпь тертым сыром. Выпекай 25–30 минут до золотистой корочки.
