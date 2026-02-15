Baltijas balss logotype
Семья будет в восторге: изысканная запеканка с лососем, шпинатом и сливочной корочкой

Дата публикации: 15.02.2026
Heroine
Изображение к статье: Семья будет в восторге: изысканная запеканка с лососем, шпинатом и сливочной корочкой

Нежное филе лосося, шпинат и картофельная подушка создают изысканную комбинацию, богатую омегой-3 и витаминами.

Ингредиенты для картофельной основы:

800 г картофеля;

100 мл молока;

2 ст. л. сливочного масла;

соль по вкусу.

Для начинки:

400 г филе слабосоленого лосося;

200 г свежего шпината;

1 небольшая луковица;

1 зубчик чеснока;

1 ст. л. оливкового масла;

1 ч. л. лимонного сока;

соль, черный перец по вкусу.

Для сливочной заливки:

200 мл сливок жирностью 20 %;

2 куриных яйца;

100 г сыра.

Как приготовить:

  1. Картофель очисть, нарежь кубиками и отвари в подсоленной воде до мягкости. Слей воду, добавь теплое молоко и сливочное масло. Разомни в пюре.

  2. Лук нарежь мелкими кубиками, чеснок измельчи, шпинат промой и обсуши. Филе лосося нарежь кубиками 2–3 см и сбрызни лимонным соком.

  3. Разогрей в сковороде оливковое масло, обжарь лук до прозрачности, добавь чеснок и готовь 30 секунд. После положи шпинат и готовь, помешивая, пока он не увянет. Посоли и поперчи массу.

  4. Разогрей духовку до 180 °C. Форму для запекания смажь маслом и выложи ровным слоем картофельное пюре, сделав небольшие бортики. Распредели шпинатную смесь по картофельной основе. Сверху разложи кусочки лосося.

  5. Взбей яйца со сливками, мускатным орехом и щепоткой соли. Залей смесью запеканку, а сверху посыпь тертым сыром. Выпекай 25–30 минут до золотистой корочки.

#кулинария #витамины #лосось #еда #кулинарные рецепты
