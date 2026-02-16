Baltijas balss logotype
Дата публикации: 16.02.2026
Популярные в социальных сетях методы отбеливания зубов с помощью лимона, пищевой соды или активированного угля могут иметь серьёзные негативные последствия для здоровой эмали, предупреждают стоматологи. Врачи называют такие домашние способы не только бессмысленными, но и потенциально разрушающими зубы.

Стоматологи всё чаще сталкиваются с пациентами, которые пробовали отбелить зубы с помощью «народных» рецептов, таких как лимонный сок, пищевая сода или активированный уголь. Специалисты отмечают, что такие методы могут привести к деструкции эмали и повышенной чувствительности зубов.

Лимонный сок содержит цитрусовую кислоту, которая резко снижает уровень pH во рту и может вызывать деминерализацию эмали — истончение её защитного слоя. Это делает зубы более уязвимыми к кариесу, появлению меловых пятен и болезненным ощущениям от горячего, холодного или сладкого.

Пищевая сода, хоть и обладает слабым абразивным эффектом, при частом использовании может стирать поверхностный слой эмали, делая зубы шершавыми и предрасполагая к накоплению пигментов от кофе, чая или вина.

Активированный уголь, который часто рекламируют как натуральное средство для отбеливания, тоже имеет недостатки: его крупинки могут застревать в микротрещинах эмали, усиливая её износ и повышая риск микротрещин и дефектов поверхности.

Эксперты предупреждают, что подобные методы не только не дают стойкого эффекта отбеливания, но и зачастую приводят к необходимости дорогостоящего лечения. Куда более безопасным вариантом остаются профессиональная гигиена полости рта, консультация стоматолога и использование сертифицированных средств для отбеливания.

...Врачи подтверждают: несмотря на популярность интернет-хаков, использование домашних рецептов для отбеливания зубов может навредить эмали и ухудшить состояние полости рта. Чтобы сохранить зубы здоровыми и белыми, стоматологи рекомендуют доверять проверенным методам под контролем специалистов.

#зубы #стоматология #здоровье
