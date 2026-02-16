От ломкости костей до усталости, молочные продукты могут быть основной причиной некоторых проблем со здоровьем. И вы, возможно, даже не думали обвинять молоко.

Итак, в следующий раз, когда вы готовите свой список покупок, вы можете рассмотреть это. Мы перечислили симптомы, которые вы должны рассмотреть при рассмотрении ваших отношений с молочными продуктами.

1. ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ УСТАВШИМ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ.

Молоко содержит молекулы опиатов, которые заставляют вас спать. Но с научной точки зрения, это не значит, что это заставит вас хорошо спать. Поскольку его трудно переваривать, оно утомляет ваше тело, пытаясь выработать энергию, чтобы разрушить его, что нарушает ваш цикл сна. Чтобы лучше спать, вы можете попробовать есть богатые триптофаном фрукты и овощи, такие как брокколи, сладкий картофель, бананы или яблоки.

2. ВАШЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ СТРАДАЕТ.

Исследование показывает, что 65-70% мирового население страдает от непереносимости лактозы. Даже если в грудном молоке сравнительно больше лактозы, коровье молоко для нас труднее усваивается. Жалобы, такие как вздутие живота, тошнота, газы и диарея на регулярной основе, могут указывать вам бросить пить молоко.

3. У ВАС ЕСТЬ БОЛИ, КОТОРЫЕ, КАЖЕТСЯ, ПОЯВЛЯЮТСЯ ИЗ НИОТКУДА.

Молоко вызывает воспаление, которое вредит суставам и мышцам. Если вы занимаетесь спортом и вам трудно восстанавливаться после воспаленных мышц, попробуйте уменьшить потребление молока.

4. У ВАС АЛЛЕРГИЯ И ДРУГИЕ КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Из-за сходных ранних симптомов, таких как запор, диарея и колики, аллергию на молоко можно спутать с непереносимостью лактозы. В то время как у 5% детей есть аллергия на молоко, она также может развиться позже в зрелом возрасте. Экзема также может вспыхнуть из-за молочных продуктов. Попробуйте удалить молочные продукты из своего рациона и посмотрите, улучшится ли ваше состояние.

5. У ВАС ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, 100 г обычного коровьего молока содержат 10 г холестерина, что делает опасным ежедневное употребление в больших количествах.

6. РИСК ПЕРЕЛОМОВ.

Кальций является основой для развития костей и здоровья костей, особенно в детстве. Однако все молочные продукты — или животные белки в целом — являются кислыми, что снижает потребление кальция. Исследование показывает, что женщины, которые пьют 3 или более стаканов молока в день, имеют более высокий риск переломов.

7. ВАШЕ ТЕЛО УСТОЙЧИВО К ЛЕКАРСТВАМ, И ВЫ ДОЛГО ПОПРАВЛЯЕТЕСЬ.

Хотя здесь нельзя винить само молоко, антибиотики, которые дают коровам, могут косвенно влиять на ваше здоровье, показывают исследования. С одной стороны, лекарство жизненно важно для здоровья животных, но с другой стороны, оно вызывает развитие бактерий, устойчивых к противомикробным препаратам.