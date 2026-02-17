Baltijas balss logotype
Масленичные гадания: как блины и зеркала предсказывают судьбу

Люблю!
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Масленичные гадания: как блины и зеркала предсказывают судьбу

Наши предки всегда пытались заглянуть в завтрашний день — а нам что мешает?

Масленичные гадания от блинов с «секретом» до зеркальных коридоров — попробуем?

Масленая неделя — не только про блины и веселые гуляния. В старину это время считали особенно подходящим для того, чтобы попытаться узнать, что приготовила судьба. Особенно волновали девушек вопросы замужества: как будет выглядеть будущий муж, когда позовут под венец? Мы собрали подборку старинных обрядов, которые, по поверьям, помогали приоткрыть завесу тайны. Предупреждаем: если вы не готовы к неожиданным откровениям, лучше сосредоточиться на дегустации блинов.

Гадание у плиты: первый блин — не комом, а предсказанием

Начнем с самого доступного способа — прямо на кухне. Первый испеченный блин может стать своеобразным «прогнозом» на год:

  • плотный и толстый блин — предстоит много работы без передышки;

  • подгоревший с одного бока — будьте начеку: неприятности могут прийти с неожиданной стороны;

  • тонкий, золотистый, ровный — удача на вашей стороне;

  • румяный — обещает крепкое здоровье;

  • бледный — пора задуматься о витаминном курсе;

  • прилип к сковороде — увы, свадьбы в этом году не предвидится;

  • легко перевернулся — готовьте приданое;

  • ровные края — счастливый брак;

  • рваные края — стоит внимательнее присмотреться к избраннику.

Блины с «секретом»: что начинка скажет о будущем

Прабабушки придумали хитрый способ: пекли блины с разными начинками, выкладывали на общую тарелку, а затем каждый выбирал наугад. Что приготовила судьба?

  • сладкая начинка — год будет полон радости и приятных моментов;

  • соленая — придется столкнуться с разочарованиями и слезами;

  • острая — жизнь превратится в череду ярких, но непредсказуемых событий;

  • без начинки — год пройдет спокойно, без особых потрясений;

  • с фасолиной или горошиной — ждите финансового благополучия (правда, сроки не уточнялись).

Навстречу судьбе: гадание с блином и незнакомцем

Для тех, кто не боится выйти за пределы кухни, есть более экстравагантный способ узнать имя будущего супруга. Нужно:

  • Испечь соленый блин.

  • Выйти на улицу (лучше ночью, на перекресток).

  • Угостить первого встречного мужчину блином.

  • Спросить его имя — именно так будут звать вашего будущего мужа.

Самые отважные клали блин прямо на голову и подходили к незнакомцам с вопросом: «Как вас зовут?» Есть и более спокойный вариант — провести ритуал днем, избежав ночных приключений. Главное — не забыть имя, иначе потом придется ходить по свиданиям со всеми Иванами и Александрами подряд.

Сны, сковородки и полотенца: ночные ритуалы

В ночь перед Прощеным воскресеньем девушки проводили особые обряды, чтобы увидеть во сне будущего мужа:

  • съесть соленый блин и лечь спать с заклинанием: «Суженый, приходи, водой напои» — считалось, что во сне явится будущий муж и напоит водой;

  • незаметно положить под кровать матери сковороду, на которой пекли блины всю неделю, и попросить суженого прийти к будущей теще на блины — утром расспросить маму, кто ей приснился;

  • вывесить за окно чистое полотенце с просьбой к будущему мужу прийти и вытереться — если утром полотенце влажное, свадьба в этом году неизбежна.

Огонь, воск и зеркальные глубины: самые таинственные обряды

Для любителей мистики существовали ритуалы с огнем и зеркалами:

  • Нужно написать желание на бумаге (например, «Хочу выйти замуж за богатого и доброго»), поджечь листок от свечи — если огонь погас, не успев поджечь бумагу, желание не сбудется; если сгорела половина — придется приложить усилия; если превратилась в пепел — желание исполнится;

  • Гадание «Зеркальный коридор»: сесть напротив окна в темноте, держать зеркало и вглядываться в отражение при свете свечи — в зеркальной глубине должен появиться образ будущего супруга.

Что делать после гаданий?

По старинному поверью, после всех ритуалов нужно положить три медные монетки под тарелку с блинами, завернуть в салфетку и носить в кошельке до следующей Масленицы. Это должно привлечь удачу и богатство. Проверите, сработает ли?

Кстати, Масленичная неделя завершается Прощеным воскресеньем — в 2026 году этот день станет финальной точкой праздничных гуляний. В этот день принято просить прощения у близких и отпускать обиды, чтобы вступить в Великий пост с чистым сердцем. Так что, пока вы экспериментируете с гаданиями, не забудьте о главном смысле финала Масленицы — примирении и доброте.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
