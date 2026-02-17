Детали неприятной истории раскрыл в Telegram-канале Андрей Малахов. Телеведущий анонсировал новую волну разборок Соловьева с Лариной в эфире своего шоу. «Его третья бывшая жена, Анастасия Ларина, обвиняет артиста в издевательствах и психологическом давлении. По ее словам, Константин требует 13 миллионов рублей (140 тыс. евро) за долю в их общей ипотечной квартире.

Анастасия Ларина с дочерьми Елизаветой и Еленой. Фото: Instagram / anastasia.larina

Тучи вокруг Соловьева и его репутации сгущались уже давно. Бывшая супруга активизировалась в начале текущего года, начав ходить по телеканалам, чтобы обнародовать проблемы. Ларина заявляла, что бывший муж не помогает ей финансово и пытается отобрать квартиру у их общих дочерей. Эти слова возмутили вторую супругу артиста, Евгению Ахременко. По ее словам, Ларина требует от Соловьева алименты в довольно крупном размере и при этом не совсем честно рассказывает о ситуации. «Настя подала на алименты в размере 200 тысяч рублей (2 200 евро) плюс содержание. Там какие-то сумасшедшие цифры были. Например, 45 тысяч рублей на такси. Когда мне это показали, я удивилась, но подумала: „Ладно, это не моя история“», — поделилась она.

Ахременко также опровергла слухи о том, что Соловьев намерен выселить бывшую жену с детьми из квартиры. По ее словам, речь идет совсем о другом. «По информации, которой я обладаю и которая подтверждена юристами Константина, он никого не собирается выселять. Он хочет раздела имущества, когда младшая дочь станет совершеннолетней. До этого он вообще никого не трогает», — заявила она.