Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бывшая жена Константина Соловьева заявила о издевательствах и психологическом давлении 0 412

Люблю!
Дата публикации: 17.02.2026
womanhit
Изображение к статье: Бывшая жена Константина Соловьева заявила о издевательствах и психологическом давлении
ФОТО: Instagram

52-летний актер Константин Соловьев опять вынужден выяснять отношения с бывшей женой. Анастасия Ларина публично обвинила экс-супруга в издевательствах.

Детали неприятной истории раскрыл в Telegram-канале Андрей Малахов. Телеведущий анонсировал новую волну разборок Соловьева с Лариной в эфире своего шоу. «Его третья бывшая жена, Анастасия Ларина, обвиняет артиста в издевательствах и психологическом давлении. По ее словам, Константин требует 13 миллионов рублей (140 тыс. евро) за долю в их общей ипотечной квартире.

larina_9.jpg

Анастасия Ларина с дочерьми Елизаветой и Еленой. Фото: Instagram / anastasia.larina

Тучи вокруг Соловьева и его репутации сгущались уже давно. Бывшая супруга активизировалась в начале текущего года, начав ходить по телеканалам, чтобы обнародовать проблемы. Ларина заявляла, что бывший муж не помогает ей финансово и пытается отобрать квартиру у их общих дочерей. Эти слова возмутили вторую супругу артиста, Евгению Ахременко. По ее словам, Ларина требует от Соловьева алименты в довольно крупном размере и при этом не совсем честно рассказывает о ситуации. «Настя подала на алименты в размере 200 тысяч рублей (2 200 евро) плюс содержание. Там какие-то сумасшедшие цифры были. Например, 45 тысяч рублей на такси. Когда мне это показали, я удивилась, но подумала: „Ладно, это не моя история“», — поделилась она.

Ахременко также опровергла слухи о том, что Соловьев намерен выселить бывшую жену с детьми из квартиры. По ее словам, речь идет совсем о другом. «По информации, которой я обладаю и которая подтверждена юристами Константина, он никого не собирается выселять. Он хочет раздела имущества, когда младшая дочь станет совершеннолетней. До этого он вообще никого не трогает», — заявила она.

Читайте нас также:
#алименты #развод #знаменитости #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту
Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео