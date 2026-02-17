Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Масленица без лишних калорий: полезные альтернативы классическим блинам 0 186

Люблю!
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Масленица без лишних калорий: полезные альтернативы классическим блинам

Масленица — время блинов, но это не значит, что нужно отказываться от принципов сбалансированного питания. Традиционное угощение можно сделать менее калорийным и более полезным, если слегка скорректировать ингредиенты и способ приготовления.

Чем заменить привычные ингредиенты

Небольшие изменения в составе теста позволяют сделать блины легче без потери вкуса.

Пшеничную муку можно заменить цельнозерновой, овсяной или гречневой — такие варианты делают блюдо более сытным. Рисовая мука придаст тесту более легкую текстуру.

Вместо молока подойдут кефир, йогурт или ряженка — они делают блины мягче. Можно использовать и растительное молоко, например кокосовое, но важно учитывать наличие добавленного сахара.

Чтобы сократить количество жира, масло лучше наносить на сковороду кисточкой или салфеткой, а не наливать напрямую.

Блины на минеральной воде

Этот рецепт подойдет тем, кто хочет получить привычный вкус, но без молока и яиц.

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 500 мл минеральной воды
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. сахара
  • щепотка соли

Минеральную воду постепенно вводят в муку, перемешивая венчиком. Затем добавляют соль, сахар и масло. Тесту дают постоять 10–15 минут. Консистенция должна быть немного жиже сметаны.

Выпекают блины на хорошо разогретой сковороде до образования ажурной структуры. Они подходят как для сладких, так и для соленых начинок.

Высокобелковые блины

Для более сытного завтрака в тесто можно добавить протеин или сделать белковую начинку.

Для теста:

  • 1 стакан муки
  • 2 мерные ложки протеина
  • 2 яйца
  • 1–1,5 стакана молока
  • 1 ст. л. масла
  • щепотка соли

Все ингредиенты смешивают и выпекают на разогретой сковороде.

В качестве начинки подойдут куриная грудка, индейка, вареные яйца или творог. Сметану можно заменить греческим йогуртом — это уменьшит калорийность блюда.

Овсяный блин

Этот вариант подойдет для легкого завтрака.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 40 мл молока
  • 2 ст. л. овсяных хлопьев
  • щепотка соли

Хлопья можно измельчить в блендере. Яйца смешивают с молоком и солью, добавляют овсянку и дают смеси постоять несколько минут.

Блин обжаривают с двух сторон до румяной корочки. При необходимости его можно довести до готовности под крышкой на слабом огне.

Масленица — отличный повод поэкспериментировать с рецептами, не отказываясь от любимого вкуса и не перегружая рацион лишними калориями.

Читайте нас также:
#блины #питание #масленица #овсянка #здоровье #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту
Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео