Масленица — время блинов, но это не значит, что нужно отказываться от принципов сбалансированного питания. Традиционное угощение можно сделать менее калорийным и более полезным, если слегка скорректировать ингредиенты и способ приготовления.
Чем заменить привычные ингредиенты
Небольшие изменения в составе теста позволяют сделать блины легче без потери вкуса.
Пшеничную муку можно заменить цельнозерновой, овсяной или гречневой — такие варианты делают блюдо более сытным. Рисовая мука придаст тесту более легкую текстуру.
Вместо молока подойдут кефир, йогурт или ряженка — они делают блины мягче. Можно использовать и растительное молоко, например кокосовое, но важно учитывать наличие добавленного сахара.
Чтобы сократить количество жира, масло лучше наносить на сковороду кисточкой или салфеткой, а не наливать напрямую.
Блины на минеральной воде
Этот рецепт подойдет тем, кто хочет получить привычный вкус, но без молока и яиц.
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 500 мл минеральной воды
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. сахара
- щепотка соли
Минеральную воду постепенно вводят в муку, перемешивая венчиком. Затем добавляют соль, сахар и масло. Тесту дают постоять 10–15 минут. Консистенция должна быть немного жиже сметаны.
Выпекают блины на хорошо разогретой сковороде до образования ажурной структуры. Они подходят как для сладких, так и для соленых начинок.
Высокобелковые блины
Для более сытного завтрака в тесто можно добавить протеин или сделать белковую начинку.
Для теста:
- 1 стакан муки
- 2 мерные ложки протеина
- 2 яйца
- 1–1,5 стакана молока
- 1 ст. л. масла
- щепотка соли
Все ингредиенты смешивают и выпекают на разогретой сковороде.
В качестве начинки подойдут куриная грудка, индейка, вареные яйца или творог. Сметану можно заменить греческим йогуртом — это уменьшит калорийность блюда.
Овсяный блин
Этот вариант подойдет для легкого завтрака.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 40 мл молока
- 2 ст. л. овсяных хлопьев
- щепотка соли
Хлопья можно измельчить в блендере. Яйца смешивают с молоком и солью, добавляют овсянку и дают смеси постоять несколько минут.
Блин обжаривают с двух сторон до румяной корочки. При необходимости его можно довести до готовности под крышкой на слабом огне.
Масленица — отличный повод поэкспериментировать с рецептами, не отказываясь от любимого вкуса и не перегружая рацион лишними калориями.
