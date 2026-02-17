Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что двум группам людей в обязательном порядке необходимо отказаться от употребления таких продуктов, как сосиски и колбасы. Об этом эксперт рассказала россиянам непосредственно в своем Telegram-канале.

Так, Янг призвала исключить из привычного рациона указанные продукты тех людей, у которых имелись в семье случаи рака. Также стоит, по ее словам, отказаться от колбас и сосисок, когда появляются признаки непереносимости гистамина, среди которых сыпь, приливы, тревожность, отеки и головная боль, возникающие после еды.

По ее словам, колбасы, сосиски и мясные полуфабрикаты не являются мясом в чистом виде. Дело в том, что это продукты, подвергшиеся так называемой химической переработке, в процессе которой полезные белки, жиры и азотистые соединения кардинально меняют свои свойства и могут негативно влиять на здоровье.