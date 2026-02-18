О том, что некоторые вакцины от коронавируса могут стать причиной тромбов, стало известно еще в 2021 году. Больше всего шумихи было вокруг AstraZeneca и J&J. Ученым наконец-то удалось детально разобраться, почему так происходило.

Самым скандальным стал препарат AstraZeneca, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило, что он может провоцировать образование тромбов. Люди умирали в больницах, а врачи ничего не могли сделать. Аналогичная история была и с вакцинами от Johnson & Johnson (J&J).

Специалисты провели масштабное исследование, чтобы выяснить, почему вакцины от коронавируса стали причиной серьезных проблем со здоровьем. Свои усилия объединили ученые из Университета Макмастера в Канаде, Университета Флиндерса в Австралии и Университетской клиники Грайфсвальда в Германии.

В своем эксперименте исследователи использовали биоматериалы более 100 человек, которые детально изучали в лаборатории. Ученые особое внимание уделили секвенированию генов, чтобы найти отпечатки антител, а также отследить различные реакции организма.

Как оказалось, ответ кроется в неожиданной ошибочной реакции иммунной системы. Опыты показали, что организм иногда вырабатывает опасные антитела против собственных белков крови, что приводит к вакциноиндуцированной иммунной тромботической тромбоцитопении (ВИТТ), а если упростить, то к образованию тромбов.

«Наше исследование с молекулярной точностью показывает, как нормальный иммунный ответ на аденовирус в очень редких случаях может давать сбой. Определив конкретный вирусный белок и специфическое изменение антител, которое приводит к такому сбою, мы теперь понимаем, почему у людей образовывались тромбы», — говорят ученые.

ВИТТ может развиться после повторного контакта с аденовирусом, будь то вакцинация или естественное заражение, но только у людей с определенной наследственной версией гена антител IGLV3‑21*02 или *03. Поскольку этот вариант гена встречается у 60% населения, сам по себе он не может быть причиной столь редкого осложнения.

Однако иммунный ответ, который приводит к развитию ВИТТ, направлен на аденовирусный белок VII (pVII), который очень похож на участок человеческого белка крови — тромбоцитарный фактор 4 (PF4).

В очень редких случаях, когда иммунная система реагирует на фактор VII, в одной из клеток, вырабатывающих антитела, может возникнуть специфическая мутация. Эта мутация (K31E) приводит к замене одной положительно заряженной аминокислоты на отрицательно заряженную, и этого небольшого сдвига достаточно, чтобы антитела начали атаковать не фактор VII, а PF4.

Когда антитело связывается с PF4, оно активирует тромбоциты, что приводит к свертыванию крови и снижению количества тромбоцитов, характерным для ВИТТ.

Если упростить все до минимума, то объяснение будет звучать так: тромбы возникали из-за ошибочной реакции иммунной системы, которую невозможно было предугадать заранее.

Ученые также попробовали вмешаться и устранить мутацию в генах, и это помогло. Опасная активность исчезла, антитела не стали атаковать определенные белки, следовательно, тромбоциты остались без активации.

«Многие знают, что мутации в ДНК могут приводить к врожденным аномалиям или раку, но то, что иммунная клетка, вырабатывающая антитела в ответ на вирус, внезапно меняет свою реактивность по отношению к собственному белку из-за специфической мутации, — это поразительное открытие, не имеющее аналогов в научной литературе», — говорит Теодор Варкентин, автор исследования и почетный профессор кафедры патологии и молекулярной медицины Университета Макмастера.

Исследование не только объяснило необычные реакции, но еще и стало фундаментом для дальнейших работ по созданию и усовершенствованию вакцин.