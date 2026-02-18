В весенне-летнем сезоне предлагается переосмыслить эту романтическую эстетику: меньше театральности, больше воздуха, натуральных тканей и продуманной небрежности.

Бохо-блузка сегодня — это не единица гардероба в стиле хиппи, а вполне себе рабочий элемент городского актуального образа, который легко сочетается и с денимом, и со строгими брюками, и даже в вписывается в офисный дресс-код, если правильно собрать лук. Стилист Маша Ведерникова рассказала, что выбирать и с чем носить.

Воздушные хлопковые и льняные

Главная база сезона — свободные блузки из хлопка и льна с мягкой сборкой, вышивкой, защипами, кружевными вставками. «Они позволяют коже дышать, красиво двигаются и дают тот самый расслабленный силуэт, который ассоциируется с теплом, радостью и солнцем. Носить их лучше всего с контрастом: грубый деним, кожаный ремень, казаки или сандалии на толстой подошве. За счет этого образ не уходит в ретро-фольклор, а остается городским», — объясняет эксперт.

Полупрозрачные и шифоновые

Вторая линия тренда — бохо через прозрачность. Шифон, тонкий батист, органза, легкие многослойные рукава — такие блузки создают мягкий, романтический силуэт, но при правильной стилизации выглядят современно. Лучший прием — уравновешивать их плотными фактурами: костюмные брюки, жилеты, джинсы прямого кроя. Получается баланс между утонченной хрупкостью и структурностью.

С акцентом на рукава

Объемные рукава — один из самых заметных элементов бохо-эстетики этого сезона. Фонарики, расклешенные длинные манжеты, длинные рукава с разрезами, сборки у плеча. «Такая блузка сама по себе становится центром образа, поэтому низ лучше оставлять лаконичным: выбирайте прямые брюки, юбку-карандаш, деним без декора», — советует стилист.

Вышивка и ручная фактура

Этническая вышивка, мережка, кружево — все, что создает ощущение ручной работы. Но в современной подаче важно выбирать минималистичные варианты: меньше контрастных узоров, больше монохрома и натуральных оттенков. Такие блузки хорошо работают в капсуле эстетики «тихая роскошь»: в сочетании с льняными костюмами, замшевой обувью, плетеными сумками.