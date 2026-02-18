Родственники покойного баскетболиста Яниса Тиммы подали иск к его бывшей жене, певице Анне Седоковой. Они намерены добиться справедливости и наказать певицу.

Суть претензий заключается не в предположительном доведении спортсмена до самоубийства, хотя и такие обвинения по-прежнему звучат со стороны семьи Тиммы касаемо Анны. На сей раз родители Яниса и его первая супруга Сана Оша хотят справедливого раздела совместно нажитого имущества баскетболиста и артистки. Предварительная беседа сторон назначена на 2 марта.

Адвокат семьи Маргарита Гаврилова эмоционально прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале. «Вот так выглядит тот самый „тупик“, о котором мне писали в комментариях. Все идет своим чередом. Спокойно, последовательно и по закону! Анна Владимировна, время пряток заканчивается. Теперь все будет происходить в зале суда, а не в интервью и не в сторис. Ваши ставки, дамы и господа! Явится ли „вдовица“ в суд?» — написала она.

Многие полагают, что Седокова снова попробует отвертеться, прислав на заседание своего адвоката или пиар-менеджера. А то и вовсе проигнорирует повестку. Пока певица никак не отреагировала на предстоящие разбирательства.

Напомним, трагедия произошла в декабре 2024 года. Спустя неделю после развода с Седоковой 32-летний спортсмен покончил с собой в московском хостеле. В телефоне погибшего нашли номер певицы с пометкой «Позвоните Анне».

Сана Оша, первая жена Тиммы и мать его сына, выразила недоумение, куда исчезли деньги спортсмена, который еще недавно зарабатывал миллионы. «Человека унижают, он брал деньги в долг... Я помню, что человек был миллионером, когда он развелся и подписал с российским клубом контракт на огромную сумму... В каком направлении были потрачены эти деньги? Откуда у человека такое финансовое положение, что через три года он уже не в состоянии платить даже минимальные алименты своему ребенку и проводит последние дни своей жизни в каком-то мотеле?» — заявила она, упрекая Седокову.

В истории добровольного ухода Яниса из жизни осталось немало темных пятен. Фанаты уверены, что звезда что-то недоговаривает о роковой ночи, когда ее бывшего мужа не стало. Однако ждать от Анны откровений не стоит. Она слишком дорожит своей репутацией, чтобы раскрывать карты.

Сама певица после гибели бывшего мужа говорила, что последние годы её жизнь была похожа на ад. «Я просто хочу сказать: мне кажется, вы даже не представляете, как мне плохо. Я пытаюсь выживать. И всем, кто пишет мне „чтоб ты сдохла“, хочу сказать: поверьте, я сдохла год назад практически, я правда умерла год назад», — делилась она.