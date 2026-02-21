Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тонкая душа или вечные перепады? Три самых капризных знака 0 342

Люблю!
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тонкая душа или вечные перепады? Три самых капризных знака

Гороскопы — это не только попытка заглянуть в будущее, но и своеобразное зеркало характера. Одни знаки отличаются уравновешенностью, другие — переменчивостью настроения и эмоциональными всплесками. Астрологи выделяют три знака, которые чаще других проявляют капризность, — и у каждого на это есть свои причины.

Рак

Первым в списке оказывается Рак. Этот водный знак управляется Луной, поэтому его эмоциональное состояние нередко зависит от внутренних циклов и настроения. Раки отличаются ранимостью, высокой эмпатией и тонкой душевной организацией. Даже случайное слово может задеть их глубже, чем кажется окружающим.

Их капризы — это не желание манипулировать, а стремление быть понятыми и защищёнными. Раки болезненно реагируют на грубость и холодность, но при заботливом отношении быстро меняют настроение в лучшую сторону.

Лев

Второе место занимает Лев. За внешней уверенностью и харизмой скрывается сильная потребность в признании. Львы любят быть в центре внимания и чувствовать восхищение окружающих. Если этого не происходит, они могут стать раздражительными и требовательными.

Каприз Льва — это способ вернуть себе ощущение значимости. Стоит подчеркнуть его заслуги — и он снова сияет. Этот знак словно солнце: согревает и вдохновляет, но может и обжечь, если игнорировать его внутренние потребности.

Рыбы

Третьими астрологи называют Рыбы. Это ещё один водный знак, известный своей мечтательностью и чувствительностью. Рыбы живут эмоциями и тонкими ощущениями. Когда их внутренний мир сталкивается с грубой реальностью, это может вылиться в обиды, молчание или резкую реакцию.

Им тяжело переносить критику и рутину. Переменчивость Рыб — отражение их внутреннего конфликта, а не желание усложнить жизнь окружающим.

Астрологи советуют не воспринимать капризность этих знаков как слабость. Это проявление глубокой эмоциональности и жизни «сердцем». Понять их природу — значит принять их особенности и выстроить гармоничные отношения.

Источник

Читайте нас также:
#астрология #знаки зодиака #эмпатия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
2
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео