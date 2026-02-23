Baltijas balss logotype
От подиума до улиц: брюки-аладдины возвращаются в гардероб

Люблю!
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: От подиума до улиц: брюки-аладдины возвращаются в гардероб

Весной и летом 2026 года брюки-аладдины — свободные и объемные шаровары в восточном стиле — возвращаются в моду, прочно закрепившись и в коллекциях дизайнеров, и в уличном стиле. Этот тренд уже обсуждают стилисты и модные эксперты как интересную альтернативу привычным силуэтам.

Мода начинает отходить от резких сезонных всплесков, и тренды становятся более устойчивыми и осознанными — одним из таких стал возвращение брюк-алладдинов. Свободные, с характерным объемом в бедрах и часто зауженные к щиколотке, они снова появляются в коллекциях известных домов моды и в реальных образах уличного стиля.

Эксперты модной индустрии связывают устойчивость этого фасона с растущим интересом к мультикультурности и восточным мотивам. Силуэты, вдохновленные североафриканскими и индийскими традициями, гармонично вписываются в современную эстетическую повестку, где ценится не только стиль, но и смысл.

947906b.jpg

В 2026 году брюки-аладдины приобретают более сдержанную визуальную эстетику. Если в предыдущем сезоне были популярны яркие, пестрые модели, то сейчас акцент делается на однотонные цвета — черные, серые, коричневые, пастельные и нейтральные оттенки, которые легче включить в повседневные ансамбли.

Конструктивно современные алладины стали более структурированными: классическая линия шагового шва заменяет экстремально заниженную талию, а разнообразие тканей — от легкого хлопка и вискозы до костюмной шерсти и нейлона — обеспечивает адаптацию фасона под разные сезоны и случаи.

Стилисты советуют балансировать объем брюк с более лаконичным верхом. Для повседневных образов подойдут футболки, майки или укороченные рубашки, а для рабочих или вечерних выходов — приталенные жакеты, блейзеры или облегающие топы. Обувь влияет на пропорции: сандалии и балетки подчеркивают расслабленный характер, а каблуки или эспадрильи добавляют образу женственности.

6974.jpeg

...Брюки-аладдины в 2026 году становятся не просто стилизованным ретро-акцентом, а устойчивым элементом современного гардероба. Их универсальность, комфорт и выразительный силуэт делают их актуальным выбором для тех, кто хочет разнообразить стиль и обратить внимание на тренды, выдерживающие проверку временем.

#мода #стиль #комфорт #мода советы стиль
