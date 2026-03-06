Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Быстро, красиво, вкусно: как превратить овсянку в гастрономический шедевр 0 251

Люблю!
Дата публикации: 06.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Быстро, красиво, вкусно: как превратить овсянку в гастрономический шедевр

Традиционная овсянка может быть скучной — если только вы не знаете секрет, как превратить её в настоящее гастрономическое удовольствие. Добавьте яйцо пашот с жидким центром, ароматные томаты и средиземноморские травы, и обычный завтрак превратится в кремовое, аппетитное блюдо, которое выглядит как из кафе и готовится всего за считанные минуты.

Ингредиенты

  • Овсяные хлопья — 1 стакан
  • Вода — 2 стакана
  • Лук репчатый — 0,5 шт.
  • Томаты измельченные — 4 ст. л.
  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Масло сливочное — 10 г
  • Сыр твердый — 20 г
  • Масло растительное — 10 мл
  • Уксус 5% — 2 ст. л.
  • Смесь трав (тимьян, орегано, базилик) — 2 г
  • Чеснок сухой — 1 г
  • Соль — 3 г
  • Перец черный молотый — 1 г

Приготовление

Подготовка овсяной основы

  1. Мелко нарежьте лук и обжарьте его в кастрюле с растительным маслом до прозрачности (3 минуты).
  2. Добавьте измельченные томаты, сушеный чеснок, смесь трав, соль и перец. Тушите пару минут для раскрытия ароматов.
  3. Всыпьте овсяные хлопья, влейте кипящую воду и варите на минимальном огне около 10 минут до выпаривания жидкости.

Приготовление яйца пашот

  1. Налейте воду в кастрюлю, добавьте уксус и создайте водоворот ложкой.
  2. Аккуратно влейте яйцо в центр водоворота.
  3. Готовьте 2–3 минуты, чтобы белок схватился, а желток остался жидким.
  4. Извлеките яйцо на салфетку или ненадолго опустите в холодную воду.

Подача

  1. В готовую овсянку вмешайте сливочное масло.
  2. Выложите кашу в тарелку, используя кулинарное кольцо для красивой формы.
  3. Сверху аккуратно поместите яйцо пашот, посыпьте тертым твердым сыром и украсьте дольками апельсина.

Этот завтрак подарит вам не только энергию, но и эстетическое удовольствие — идеальный способ начать день с ярким вкусом и настроением.

Источник

Читайте нас также:
#кулинария #томаты #завтрак #овсянка #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как превратить обычную рыбу в ресторанное блюдо: три кулинарных лайфхака
Изображение к статье: Лучшие подарки на 8 Марта для каждого знака Зодиака
Изображение к статье: «Чудесные парнишки»: Наталья Подольская показала редкие фото с сыновьями от Владимира Преснякова
Изображение к статье: Тун, Швейцария

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео