Традиционная овсянка может быть скучной — если только вы не знаете секрет, как превратить её в настоящее гастрономическое удовольствие. Добавьте яйцо пашот с жидким центром, ароматные томаты и средиземноморские травы, и обычный завтрак превратится в кремовое, аппетитное блюдо, которое выглядит как из кафе и готовится всего за считанные минуты.
Ингредиенты
- Овсяные хлопья — 1 стакан
- Вода — 2 стакана
- Лук репчатый — 0,5 шт.
- Томаты измельченные — 4 ст. л.
- Яйца куриные — 2 шт.
- Масло сливочное — 10 г
- Сыр твердый — 20 г
- Масло растительное — 10 мл
- Уксус 5% — 2 ст. л.
- Смесь трав (тимьян, орегано, базилик) — 2 г
- Чеснок сухой — 1 г
- Соль — 3 г
- Перец черный молотый — 1 г
Приготовление
Подготовка овсяной основы
- Мелко нарежьте лук и обжарьте его в кастрюле с растительным маслом до прозрачности (3 минуты).
- Добавьте измельченные томаты, сушеный чеснок, смесь трав, соль и перец. Тушите пару минут для раскрытия ароматов.
- Всыпьте овсяные хлопья, влейте кипящую воду и варите на минимальном огне около 10 минут до выпаривания жидкости.
Приготовление яйца пашот
- Налейте воду в кастрюлю, добавьте уксус и создайте водоворот ложкой.
- Аккуратно влейте яйцо в центр водоворота.
- Готовьте 2–3 минуты, чтобы белок схватился, а желток остался жидким.
- Извлеките яйцо на салфетку или ненадолго опустите в холодную воду.
Подача
- В готовую овсянку вмешайте сливочное масло.
- Выложите кашу в тарелку, используя кулинарное кольцо для красивой формы.
- Сверху аккуратно поместите яйцо пашот, посыпьте тертым твердым сыром и украсьте дольками апельсина.
Этот завтрак подарит вам не только энергию, но и эстетическое удовольствие — идеальный способ начать день с ярким вкусом и настроением.
