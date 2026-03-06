Традиционная овсянка может быть скучной — если только вы не знаете секрет, как превратить её в настоящее гастрономическое удовольствие. Добавьте яйцо пашот с жидким центром, ароматные томаты и средиземноморские травы, и обычный завтрак превратится в кремовое, аппетитное блюдо, которое выглядит как из кафе и готовится всего за считанные минуты.