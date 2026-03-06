50,9% поляков поддерживают идею получения Польшей ядерного оружия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом рыночных и социальных исследований IBRiS по заказу Radio ZET.

На вопрос о том, должна ли Польша получить ядерное оружие, 20,9% респондентов ответили «однозначно да», 30% — «скорее да». В совокупности это составляет 50,9% сторонников такого решения.

Против высказались 38,6% опрошенных: 23,5% выбрали вариант «скорее нет», 15,1% — «однозначно нет». Еще 10,5% участников исследования не имеют мнения по этому вопросу.

Согласно данным по гендерному признаку, 51% женщин и 51% мужчин поддерживают получение Польшей ядерного оружия. Против выступают 35% женщин и 42% мужчин. Остальные респонденты в обеих группах затруднились с ответом.

Наибольший уровень поддержки зафиксирован среди избирателей правых партий: 79% сторонников «Конфедерации» и 65% избирателей «Права и справедливости» ответили положительно. Среди сторонников «Новых левых» идею поддержали 54% респондентов. В электорате «Третьей дороги» («Польша 2050» и PSL) уровень поддержки составил 40%. Самый низкий показатель — среди сторонников «Гражданской коалиции», где «за» высказались 35%.

Президент Польши Кароль Навроцки в интервью французскому телеканалу LCI выступил за участие Варшавы в программе совместного размещения ядерного оружия. Отвечая на вопрос о возможности размещения на территории Польши французского ядерного вооружения, он подчеркнул, что безопасность государства — его приоритет.