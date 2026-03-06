Эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) оценили затраты США на операцию «Эпическая ярость» против Ирана в 3,72 миллиарда долларов за первые 100 часов, или 891,4 миллиона в день.

Основной статьей расходов стали боеприпасы для ударов по Ирану. За первые 100 часов войны, по подсчетам экспертов CSIS, американские военные использовали бомбы и ракеты общей стоимостью 3,1 миллиарда долларов, цитирует "Медуза".

Часть трат, например на эксплуатацию военной техники, уже была учтена в оборонном бюджете, однако в основном, указывают в CSIS, речь идет о внебюджетных расходах, скорее всего, потребуют дополнительного финансирования Минобороны — либо за счет дополнительных ассигнований, либо за счет перераспределения средств.