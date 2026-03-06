ОАЭ хотят заморозить активы Ирана на миллиарды долларов

Бизнес
Дата публикации: 06.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: ОАЭ хотят заморозить активы Ирана на миллиарды долларов
ФОТО: Global Look Press

Объединенные Арабские Эмираты рассматривают вариант заморозки размещенных в стране иранских активов на миллиарды долларов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, чиновники ОАЭ в частном порядке уже предупредили Иран о возможных ответных мерах на запуски ракет и беспилотников по территории страны со стороны Тегерана.

WSJ отмечает, что ОАЭ на протяжении многих лет были финансовым центром для иранских предприятий и частных лиц, искавших убежища от западных санкций. Это позволяло Тегерану продолжать продавать нефть за границу и использовать вырученные средства для финансирования программ вооружений и подконтрольных группировок.

Помимо заморозки активов базирующих в ОАЭ подставных иранских компаний, власти страны рассматривают и другие варианты ответных мер на действия Ирана, среди которых — масштабные проверки местных пунктов обмена валюты, через которые деньги выводятся в обход официальных банковских каналов. По словам источников WSJ, главной целью санкций ОАЭ станут счета, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

США и Израиль начали бомбить Иран 28 февраля. В ответ Тегеран начал атаковать Израиль и страны, которые считает союзниками Вашингтона. Иранские дроны и ракеты летят в ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие соседние государства. Тегеран заявляет, что его целью являются только американские военные объекты в этих странах, однако фиксировались атаки и на гражданские объекты.

#Иран #санкции #финансы #безопасность #ОАЭ #экономика #политика
