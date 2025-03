Your browser does not support the video tag.

Во время военных учений Namejs–2024 наказаны 14 латвийских водителей: они не пропустили оперативный транспорт. Что стоит учесть водителям авто: на этой неделе учения добрались до Риги: в столице ожидается усиленное передвижение солдат и военной техники, предупреждает Рижская дума. Как уже сообщалось, учения Namejs–2024, в котором задействовано 11 000 латвийских военнослужащих и военнослужащих стран–союзников, а также земессаргов, продлятся до 8 октября. Стреляют холостыми Что будет происходить на нынешней неделе: с 18 по 22 сентября 1–я рижская бригада Земессардзе организует активную фазу учений Namejs 2024 на территории своей ответственности, в которую входят: Рига, Бауский и Кекавский края, Томская волость Огрского края, окрестности Закюмуйжи Ропажского края. В столице по время учений ожидается усиленное передвижение солдат и военной техники — возможно, в Волери, Даугавгриве, Агенскалнсе, Торнякалнсе, на Кундзиньсале, на Саркандаугаве, в Чиекуркалнсе, Тейке, Дарзциемсе и Латгальском предместье. Военные обещают, что во время учений вне военных полигонов будут использовать только учебное вооружение и средства имитации боеприпасов, которые создают шум, но не угрожает здоровью и жизни людей и не вредят окружающей среде. В ходе учений будут соблюдаться требования пожарной безопасности и охраны природы. Учения пройдут в заранее согласованных районах. И о штрафах В Лудзенском крае в административном порядке было наказано сразу 14 водителей, которые не уступили дорогу оперативному транспорту. Сотрудники полиции, которые сопровождали колонны военной техники из Резекненского края в сторону Лудзы, в течение одного дня начали 14 административных процессов. За это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере о 30 до 70 евро. Госполиция в этой связи обращает внимание жителей Латвии на то, что Правилами дорожного движения предусмотрено следующее: при приближении автомобиля оперативных служб с включенным проблесковым сине–красным маячком и специальным звуковым сигналом другие водители попутных и встречных транспортных средств должны уступить дорогу, остановив транспортное средство на тротуаре или на обочине дороги, а если там занято — как можно ближе к правому краю проезжей части. Возобновить движение можно только после того, как проедет транспортное средство с включенным проблесковым синим маячком, движущееся за сопровождаемым транспортным средством.