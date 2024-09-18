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Минобороны Латвии просит НАТО доставить в страну системы ПВО 1

Наша Латвия
Дата публикации: 18.09.2024
BB.LV
Минобороны Латвии просит НАТО доставить в страну системы ПВО

Министры обороны Латвии, Румынии и Польши подписали совместное письмо к союзникам по НАТО, в котором просят немедленно ввести модели ротации систем противовоздушной обороны (ПВО).

В среду министр обороны Латвии Андрис Спрудс на встрече министров обороны "Бухарестской девятки" призвал союзников найти немедленные коллективные решения по укреплению воздушного пространства НАТО.

В инициированной Латвией встрече участвовали представители Румынии, Польши и Литвы, чтобы обсудить недавние нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками, а также шаги на уровне государств и альянса, которые необходимо предпринять для укрепления воздушного пространства НАТО.

В итоге министры обороны Латвии, Румынии и Польши подписали совместное письмо к союзникам. Почему его не подписали литовцы, не сообщается.

Министры трех стран считают, что страны НАТО должны укреплять свою способность обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовать низкие и медленно летящие объекты и ротация ПВО должна быть введена немедленно.

В совместном заявлении министры "Бухарестской девятки" осудили войну России против Украины. Министры также решительно осудили Россию за неоднократные нарушения воздушного пространства НАТО в Латвии, Румынии, Польше и других странах альянса.

"Бухарестская девятка" - платформа для обсуждения вопросов безопасности, в которой участвуют Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария.

#пво
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    18-го сентября

    Это чего дарма дать? Это чего вам СССР, что ли, которые своим союзникам давали бесплатно? Можете сделать запрос, оплатить 100% предоплаты и в следующим десятилетии, вам пришлют сообщение, через сколько лет вы сможете получить. Вспомните Турцию

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