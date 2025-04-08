«Чтобы заплатить налог в размере 4,71 евро, надо доплатить 8,85 евро!»

С недавних пор нам приходится доплачивать не только при покупке билетов в интернете, но и при приобретении лекарств по рецепту. Естественно, дополнительные сборы могут возникнуть и при оплате счетов, но было бы логично, если бы они были более пропорциональны общей сумме счета.

К таким размышлениям подталкивает опубликованный в соцсетях рассказ женщины о том, как она помогла старушке оплатить счет за использование земли, пишет портал Grani.lv.

Речь идет о женщине 1941 года рождения, имеющей 46 лет трудового стажа. С 2000 года она на пенсии. Почтальон приносит ей пенсию на дом наличными, так как у пожилой женщины нет счетов в кредитных организациях. А еще она имеет статус малоимущей.

«Обычно она сама оплачивает счета в Maxima, и там берут комиссию около 50 центов. Однако этот счет сканеры Maxima не принимают, поэтому ей приходится искать другие варианты оплаты», - делится Инесса.

Она также отмечает, что могла бы помочь пожилой женщине, перечислив деньги со своего счета, но такой вариант не подходит, потому что у нее статус малоимущей, поэтому каждые 3 месяца она получает компенсацию от VSAA.

«Платить должна сама старушка, иначе ей придется указать, что она получила помощь от кого-то другого. Что ж. Я подумала, может, отвести ее в банк. Но она сказала, что комиссия там будет высокой - по крайней мере, около 6 евро. Тогда я повела ее в отделение Latvijas Pasts. Первые два, куда она посоветовала мне пойти, были ликвидированы. Тогда я попросила помощи у «Гугла», поискала ближайшее отделение и нашла его в Тейке», - делится Инесе.

Но на этом неприятные сюрпризы не закончились. Хотя счет был оплачен, все было в порядке, полученный чек об оплате преподнес большой сюрприз в виде дополнительных наценок.

«Смотрю и понимаю, что все это полный ужас! Чтобы заплатить 4,71 евро какого-то мистического налога, нужно дополнительно выложить 4,85 евро за подготовку платежного извещения, плюс 4 евро за денежный перевод «Latvijas Pasts». Итого 8,85 евро. Это просто космос! То есть, чтобы заплатить 4,71 евро, нужно дополнительно расстаться с 8,85 евро. Это кажется мне ненормальным!»

Многие комментаторы разделяют возмущение автора поста, также считая такие дополнительные расходы совершенно неприемлемыми. Одновременно они благодарят Инессу за то, что она помогла пожилой женщине разрешить ситуацию.